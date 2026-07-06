فيديو - هتافات ميسي تستفزّ سبيد بعد خروج البرتغال

دخل صانع المحتوى الأميركي الشهير IShowSpeed في لحظة توتر مع عدد من المشجعين، عقب خروج البرتغال
من كأس العالم
بالخسارة أمام إسبانيا
(1-0) في ثمن النهائي.
وأظهر الفيديو سبيد، المعروف بتشجيعه الكبير لكريستيانو رونالدو
والمنتخب البرتغالي
، منزعجًا من مشجعين ردّدوا هتافات "ميسي
.. ميسي" أمامه، بعد نهاية المباراة التي أنهت مشوار البرتغال في البطولة.
وكاد الموقف أن يتطوّر إلى احتكاك مباشر، قبل أن يتم احتواؤه سريعًا من المحيطين به، من دون تسجيل أي مواجهة فعلية أو إصابات.
وجاءت اللقطة بعد ليلة صعبة على جماهير البرتغال ورونالدو، الذي ودّع البطولة بخسارة قاتلة أمام إسبانيا، بعدما سجّل ميكيل ميرينو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليقود "لا روخا
" إلى ربع النهائي.