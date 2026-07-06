فيديو - هتافات ميسي تستفزّ سبيد بعد خروج البرتغال

دخل صانع المحتوى الأميركي الشهير في لحظة توتر مع عدد من المشجعين

دخل صانع المحتوى الأميركي الشهير IShowSpeed في لحظة توتر مع عدد من المشجعين، عقب خروج من بالخسارة أمام (1-0) في ثمن النهائي.

وأظهر الفيديو سبيد، المعروف بتشجيعه الكبير لكريستيانو والمنتخب ، منزعجًا من مشجعين ردّدوا هتافات " .. ميسي" أمامه، بعد نهاية المباراة التي أنهت مشوار البرتغال في البطولة.

وكاد الموقف أن يتطوّر إلى احتكاك مباشر، قبل أن يتم احتواؤه سريعًا من المحيطين به، من دون تسجيل أي مواجهة فعلية أو إصابات.

وجاءت اللقطة بعد ليلة صعبة على جماهير البرتغال ورونالدو، الذي ودّع البطولة بخسارة قاتلة أمام إسبانيا، بعدما سجّل ميكيل ميرينو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليقود " " إلى ربع النهائي.