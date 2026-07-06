أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - هتافات ميسي تستفزّ سبيد بعد خروج البرتغال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - هتافات ميسي تستفزّ سبيد بعد خروج البرتغال
A-
A+

كرة القدم

2026-07-06 | 19:53
فيديو - هتافات ميسي تستفزّ سبيد بعد خروج البرتغال

دخل صانع المحتوى الأميركي الشهير في لحظة توتر مع عدد من المشجعين

دخل صانع المحتوى الأميركي الشهير IShowSpeed في لحظة توتر مع عدد من المشجعين، عقب خروج البرتغال من كأس العالم بالخسارة أمام إسبانيا (1-0) في ثمن النهائي.
وأظهر الفيديو سبيد، المعروف بتشجيعه الكبير لكريستيانو رونالدو والمنتخب البرتغالي، منزعجًا من مشجعين ردّدوا هتافات "ميسي.. ميسي" أمامه، بعد نهاية المباراة التي أنهت مشوار البرتغال في البطولة.
وكاد الموقف أن يتطوّر إلى احتكاك مباشر، قبل أن يتم احتواؤه سريعًا من المحيطين به، من دون تسجيل أي مواجهة فعلية أو إصابات.
وجاءت اللقطة بعد ليلة صعبة على جماهير البرتغال ورونالدو، الذي ودّع البطولة بخسارة قاتلة أمام إسبانيا، بعدما سجّل ميكيل ميرينو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليقود "لا روخا" إلى ربع النهائي.
 
 

مقالات ذات صلة

كريستيانو رونالدو يودّع كأس العالم 2026 بالدموع بعد خروج البرتغال أمام إسبانيا
03:41

كريستيانو رونالدو يودّع كأس العالم 2026 بالدموع بعد خروج البرتغال أمام إسبانيا

فيديو - جماهير اسكتلندا تستفزّ إنكلترا
2026-06-16

فيديو - جماهير اسكتلندا تستفزّ إنكلترا

⚽ البرتغال خارج المونديال بعد خسارتها امام إسبانيا 1 - 0 بهدف في الوقت الضائع
17:04

⚽ البرتغال خارج المونديال بعد خسارتها امام إسبانيا 1 - 0 بهدف في الوقت الضائع

فيديو – خروج جنوب أفريقيا يشعل احتفالات غير متوقعة
2026-06-28

فيديو – خروج جنوب أفريقيا يشعل احتفالات غير متوقعة

فيديو - هتافات ميسي تستفزّ سبيد بعد خروج البرتغال

رياضة

كرة القدم

IShowSpeed

البرتغال

كريستيانو رونالدو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاتحاد القطري لكرة القدم حاضر في تنظيم كبرى البطولات العالمية
"كارت أحمر" حرك ترامب.. وأوروبا غاضبة!

اقرأ ايضا في كرة القدم

إستعدادات ميسي.. قبيل مواجهة مصر (فيديو)
Play
07:54

إستعدادات ميسي.. قبيل مواجهة مصر (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، استعدادات المنتخب الارجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي، عشية مواجهة المنتخب المصري عشية في دور الـ 16 من كأس العالم.

07:54

إستعدادات ميسي.. قبيل مواجهة مصر (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، استعدادات المنتخب الارجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي، عشية مواجهة المنتخب المصري عشية في دور الـ 16 من كأس العالم.

هدية تكسر حدّة المنافسة بين ميسي ورونالدو
19:55

هدية تكسر حدّة المنافسة بين ميسي ورونالدو

أرسلت جورجينا إلى أنتونيلا هدية من علامتها الرياضية الجديدة

19:55

هدية تكسر حدّة المنافسة بين ميسي ورونالدو

أرسلت جورجينا إلى أنتونيلا هدية من علامتها الرياضية الجديدة

اخترنا لك
توقع نتيجة مباراة اليوم
09:28
إستعدادات ميسي.. قبيل مواجهة مصر (فيديو)
07:54
هدية تكسر حدّة المنافسة بين ميسي ورونالدو
19:55
فيديو - بعد الخروج.. ليلة دامية في المكسيك
19:51

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026