أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - يامال بلوك جديد قبل قمة إسبانيا وبلجيكا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - يامال بلوك جديد قبل قمة إسبانيا وبلجيكا
A-
A+

كرة القدم

2026-07-09 | 09:00
فيديو - يامال بلوك جديد قبل قمة إسبانيا وبلجيكا

ظهر لامين يامال أثناء قصّ شعره قبل المواجهة المرتقبة

ظهر لامين يامال أثناء قصّ شعره قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم، في لقطة خفيفة من أجواء ما قبل المباراة، عكست جانبًا من كواليس استعدادات نجم برشلونة الشاب للاختبار المقبل.
وتأتي هذه اللقطة قبل مواجهة تحمل أهمية كبيرة للمنتخب الإسباني، الذي يواصل مشواره في البطولة بطموح بلوغ نصف النهائي، مستندًا إلى مجموعة من الأسماء البارزة في الخط الأمامي، وفي مقدّمها يامال.
ويحظى اللاعب الشاب بمتابعة خاصة في البطولة، نظرًا إلى قدرته على صناعة الفارق في المساحات الضيقة، وسرعته في المواجهات الفردية، إضافة إلى حضوره المؤثر في بناء الهجمات من الطرف الأيمن.
في المقابل، يدخل المنتخب البلجيكي المواجهة برغبة واضحة في إيقاف زخم إسبانيا، والحدّ من خطورة مفاتيح لعبها، وفي مقدّمهم يامال، الذي يُنتظر أن يكون تحت رقابة دفاعية كبيرة خلال اللقاء.
وبين التحضيرات الفنية والاهتمام الجماهيري بالمباراة، جاءت قصّة يامال الجديدة كواحدة من لقطات ما قبل القمة، قبل اختبار حاسم يسعى خلاله المنتخب الإسباني إلى تأكيد حضوره بين كبار البطولة.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - يامال يضحك على زملائه قبل رحلة إسبانيا
2026-07-05

فيديو - يامال يضحك على زملائه قبل رحلة إسبانيا

فيديو – لامين يامال يخطف الأضواء بحزام المصارعة قبل رحلة إسبانيا
2026-06-25

فيديو – لامين يامال يخطف الأضواء بحزام المصارعة قبل رحلة إسبانيا

⚽ نهاية المباراة بين مصر وبلجيكا بالتعادل 1-1 ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم
2026-06-15

⚽ نهاية المباراة بين مصر وبلجيكا بالتعادل 1-1 ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم

فيديو - عائلة يامال تحتفل باستدعائه الى منتخب إسبانيا
2026-05-26

فيديو - عائلة يامال تحتفل باستدعائه الى منتخب إسبانيا

فيديو - يامال بلوك جديد قبل قمة إسبانيا وبلجيكا

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

إسبانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو – حفلة خاصة لمنتخب إنكلترا قبل ربع النهائي
غضب إسباني من قرارات رافقت فوز الأرجنتين

اقرأ ايضا في كرة القدم

اخترنا لك
وصول لاعبي المنتخب المغربي الى ملعب بوسطن في فوكسبورو قبل مباراة ربع نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب
15:07
توقع نتيجة مباراة اليوم
11:55
اعتماد قائمة الأندية للنسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية
10:18
فيديو - بوسطن تلبس ألوان المغرب قبل قمة فرنسا
08:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026