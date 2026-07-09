فيديو - يامال بلوك جديد قبل قمة إسبانيا وبلجيكا

ظهر أثناء قصّ شعره قبل المواجهة المرتقبة



ظهر أثناء قصّ شعره قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب وبلجيكا في ربع نهائي ، في لقطة خفيفة من أجواء ما قبل المباراة، عكست جانبًا من كواليس استعدادات نجم الشاب للاختبار المقبل.

وتأتي هذه اللقطة قبل مواجهة تحمل أهمية كبيرة للمنتخب الإسباني، الذي يواصل مشواره في البطولة بطموح بلوغ نصف النهائي، مستندًا إلى مجموعة من الأسماء البارزة في الخط الأمامي، وفي مقدّمها يامال.

ويحظى اللاعب الشاب بمتابعة خاصة في البطولة، نظرًا إلى قدرته على صناعة الفارق في المساحات الضيقة، وسرعته في المواجهات الفردية، إضافة إلى حضوره المؤثر في بناء الهجمات من الطرف الأيمن.

في المقابل، يدخل المنتخب البلجيكي المواجهة برغبة واضحة في إيقاف زخم إسبانيا، والحدّ من خطورة مفاتيح لعبها، وفي مقدّمهم يامال، الذي يُنتظر أن يكون تحت رقابة دفاعية كبيرة خلال اللقاء.

وبين التحضيرات الفنية والاهتمام الجماهيري بالمباراة، جاءت قصّة يامال الجديدة كواحدة من لقطات ما قبل القمة، قبل اختبار حاسم يسعى خلاله المنتخب الإسباني إلى تأكيد حضوره بين كبار البطولة.