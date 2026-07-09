بونو يخرج من المونديال برقم تاريخي

سجّل الحارس بونو رقمًا لافتًا في تاريخ ، بعدما رفع رصيده إلى أربع ركلات جزاء تصدّى لها في البطولة، ليعادل الرقم الأعلى لأي حارس مرمى منذ عام 1966، مع احتساب ركلات الترجيح.وجاء الرقم الجديد لبونو خلال مواجهة وفرنسا في ربع ، بعدما تصدّى لركلة جزاء نفّذها ، في مباراة انتهت بفوز المنتخب الفرنسي (2-0) وتأهّله إلى نصف النهائي.ويعزّز هذا الرقم مكانة حارس نادي بين أبرز حرّاس المرمى في تاريخ البطولة على صعيد ركلات الجزاء، خصوصًا أنّ الإحصائية تشمل الركلات المحتسبة خلال المباريات، إضافة إلى ركلات الترجيح، كما يضعه الإنجاز في خانة حراس اشتهروا بقدرتهم على الحسم في اللحظات الأكثر ضغطًا في كأس العالم.ورغم خروج المغرب من الدور ربع النهائي، بقي بونو حاضرًا بأحد أبرز الأرقام الفردية في البطولة، ليضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته الدولية مع المنتخب المغربي.