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بونو يخرج من المونديال برقم تاريخي

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بونو يخرج من المونديال برقم تاريخي
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كرة القدم

2026-07-09 | 19:39
بونو يخرج من المونديال برقم تاريخي

سجّل الحارس المغربي رقمًا لافتًا في تاريخ كأس العالم

سجّل الحارس المغربي ياسين بونو رقمًا لافتًا في تاريخ كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى أربع ركلات جزاء تصدّى لها في البطولة، ليعادل الرقم الأعلى لأي حارس مرمى منذ عام 1966، مع احتساب ركلات الترجيح.
وجاء الرقم الجديد لبونو خلال مواجهة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم، بعدما تصدّى لركلة جزاء نفّذها كيليان مبابي، في مباراة انتهت بفوز المنتخب الفرنسي (2-0) وتأهّله إلى نصف النهائي.
ويعزّز هذا الرقم مكانة حارس نادي الهلال بين أبرز حرّاس المرمى في تاريخ البطولة على صعيد ركلات الجزاء، خصوصًا أنّ الإحصائية تشمل الركلات المحتسبة خلال المباريات، إضافة إلى ركلات الترجيح، كما يضعه الإنجاز في خانة حراس اشتهروا بقدرتهم على الحسم في اللحظات الأكثر ضغطًا في كأس العالم.
ورغم خروج المغرب من الدور ربع النهائي، بقي بونو حاضرًا بأحد أبرز الأرقام الفردية في البطولة، ليضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته الدولية مع المنتخب المغربي.
 

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