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رسالة مصرية تخترق قناة الاتحاد الأرجنتيني

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رسالة مصرية تخترق قناة الاتحاد الأرجنتيني
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كرة القدم

2026-07-09 | 19:44
رسالة مصرية تخترق قناة الاتحاد الأرجنتيني

هاكر مصري اخترق القناة وأرسل بيانًا إلى الصحفيين المسجّلين فيها

تواصلت تداعيات مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم، بعد واقعة جديدة ارتبطت بالقناة الإعلامية الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إذ أفادت مصادر صحفيّة بأنّ هاكر مصري اخترق القناة وأرسل بيانًا إلى الصحفيين المسجّلين فيها، حمل عنوان: "السرقة لن تمر مرور الكرام". 
وبحسب التقارير، أُرفقت الرسالة بصورتين للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن واللاعب محمد هاني، في إشارة إلى الجدل الذي أعقب خسارة المنتخب المصري أمام الأرجنتين (3-2)، ضمن منافسات كأس العالم
وتأتي الواقعة بعد موجة اعتراضات مصرية على القرارات التحكيمية في المباراة، إذ تقدّم الاتحاد المصري بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الطاقم التحكيمي.
وأعاد الاختراق تسليط الضوء على الأجواء المشحونة التي رافقت المواجهة، بعدما تحوّل الجدل من قرارات الملعب إلى ردود فعل خارج المستطيل الأخضر.

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