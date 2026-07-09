رسالة مصرية تخترق قناة الاتحاد الأرجنتيني

هاكر اخترق القناة وأرسل بيانًا إلى الصحفيين المسجّلين فيها

تواصلت تداعيات مباراة مصر والأرجنتين في ، بعد واقعة ارتبطت بالقناة الإعلامية الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني ، إذ أفادت مصادر صحفيّة بأنّ هاكر اخترق القناة وأرسل بيانًا إلى الصحفيين المسجّلين فيها، حمل عنوان: "السرقة لن تمر مرور الكرام".

وبحسب التقارير، أُرفقت بصورتين للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن واللاعب محمد هاني، في إشارة إلى الجدل الذي أعقب خسارة المنتخب المصري أمام الأرجنتين (3-2)، ضمن منافسات كأس .

وتأتي الواقعة بعد موجة اعتراضات على القرارات التحكيمية في المباراة، إذ تقدّم المصري بشكوى رسمية إلى "فيفا" ضد الطاقم التحكيمي.

وأعاد الاختراق تسليط الضوء على الأجواء المشحونة التي رافقت المواجهة، بعدما تحوّل الجدل من قرارات الملعب إلى ردود فعل خارج المستطيل الأخضر.

