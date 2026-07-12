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بيلينغهام يعادل رقمًا تاريخيًا في كأس العالم

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بيلينغهام يعادل رقمًا تاريخيًا في كأس العالم
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كرة القدم

2026-07-11 | 20:26
بيلينغهام يعادل رقمًا تاريخيًا في كأس العالم

أصبح أكثر اللاعبين الإنجليز تسجيلًا للأهداف من اللعب المفتوح

دوّن جود بيلينغهام اسمه في سجلّات منتخب إنجلترا، بعدما أصبح أكثر اللاعبين الإنجليز تسجيلًا للأهداف من اللعب المفتوح خلال نسخة واحدة من كأس العالم.
وسجّل لاعب وسط ريال مدريد هدفي المنتخب الإنجليزي في الفوز على النرويج (2-1) بعد التمديد، ضمن الدور ربع النهائي من كأس العالم رافعًا رصيده إلى 6 أهداف في البطولة، جميعها من اللعب المفتوح.
وكانت النرويج قد افتتحت التسجيل عن طريق أندرياس شيلدروب في الشوط الأول، قبل أن يعيد بيلينغهام إنجلترا إلى المباراة بهدف التعادل قبيل الاستراحة. 
وعاد اللاعب نفسه ليخطف هدف الفوز في الوقت الإضافي، مستغلًا خطأ الحارس أورجان نيلاند، ويقود منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي.
وبهذا الرصيد، لم يعد هناك أي لاعب إنجليزي سجّل أهدافًا من اللعب المفتوح في نسخة واحدة من كأس العالم أكثر من بيلينغهام، رغم أن مركزه الأساسي في خط الوسط وليس الهجوم.
ويعكس الرقم الدور الهجومي الكبير الذي يؤديه بيلينغهام في تشكيلة المدرب توماس توخيل، إذ تحوّل إلى أبرز مصادر الخطورة والحسم في مشوار المنتخب الإنجليزي، بعدما سبق له تسجيل ثنائية أمام المكسيك في دور الـ16.
وأكمل بيلينغهام إنجازه وهو في سن 23 عامًا، ليقود إنجلترا إلى المربع الذهبي ويواصل منافسته على جائزة هدّاف البطولة، في واحد من أبرز العروض الفردية للاعب إنجليزي في تاريخ كأس العالم.

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كرة القدم

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