بيلينغهام يعادل رقمًا تاريخيًا في كأس العالم

أصبح أكثر اللاعبين الإنجليز تسجيلًا للأهداف من اللعب المفتوح

دوّن اسمه في سجلّات منتخب ، بعدما أصبح أكثر اللاعبين الإنجليز تسجيلًا للأهداف من اللعب المفتوح خلال نسخة واحدة من .

وسجّل لاعب وسط هدفي المنتخب الإنجليزي في الفوز على (2-1) ، ضمن الدور ربع النهائي من كأس رافعًا رصيده إلى 6 أهداف في البطولة، جميعها من اللعب المفتوح.

وكانت النرويج قد افتتحت التسجيل عن طريق أندرياس شيلدروب في الشوط الأول، قبل أن يعيد بيلينغهام إنجلترا إلى المباراة بهدف التعادل قبيل الاستراحة.

وعاد اللاعب نفسه ليخطف هدف الفوز في الوقت الإضافي، مستغلًا خطأ الحارس أورجان نيلاند، ويقود منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي.

وبهذا الرصيد، لم يعد هناك أي لاعب إنجليزي سجّل أهدافًا من اللعب المفتوح في نسخة واحدة من كأس العالم أكثر من بيلينغهام، رغم أن مركزه الأساسي في خط الوسط وليس الهجوم.

ويعكس الرقم الدور الهجومي الكبير الذي يؤديه بيلينغهام في تشكيلة المدرب توماس توخيل، إذ تحوّل إلى أبرز مصادر الخطورة والحسم في مشوار المنتخب الإنجليزي، بعدما سبق له تسجيل ثنائية أمام في دور الـ16.

وأكمل بيلينغهام إنجازه وهو في سن 23 عامًا، ليقود إنجلترا إلى المربع الذهبي ويواصل منافسته على جائزة هدّاف البطولة، في واحد من أبرز العروض الفردية للاعب إنجليزي في تاريخ كأس العالم.