لابورتا يفاجئ منتخب إسبانيا

أكّد لابورتا أنّه جاء لدعم المنتخب الإسباني في واحدة من أصعب مباريات البطولة

وصل خوان لابورتا، رئيس ، إلى مدينة دالاس الأميركية، لمساندة المنتخب الإسباني قبل مواجهته المرتقبة أمام ، مساء ، في نصف نهائي ، مسجّلًا حضوره الأول في البطولة بصفته رئيسًا للنادي الكتالوني.

وأكّد لابورتا، عقب وصوله، أنّه جاء لدعم المنتخب في واحدة من أصعب مباريات البطولة، مشيرًا إلى أنّ وجود عدد كبير من لاعبي ضمن صفوفه منحه دافعًا إضافيًا للسفر وحضور اللقاء من المدرّجات.

وأشاد رئيس برشلونة بالمستوى الذي يقدّمه لامين يامال خلال المونديال، معتبرًا أنّ اللاعب الشاب يخوض بطولة مميزة ويؤدي دورًا مهمًا في مشوار نحو الأدوار الحاسمة.

ويضمّ المنتخب الإسباني عددًا من لاعبي النادي الكتالوني، أبرزهم يامال وبيدري وداني أولمو وباو كوبارسي وفيران توريس وغافي، في حين يحضر برشلونة أيضًا في صفوف المنتخب الفرنسي عبر مدافعه جول كوندي، ما يمنح المواجهة طابعًا خاصًا بالنسبة إلى لابورتا.

وتُقام المباراة على ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس، على أن يواجه الفائز في المباراة النهائية المتأهّل من لقاء إنجلترا والأرجنتين.