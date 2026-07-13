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اسم هالاند يجتاح سجلات بيرو

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اسم هالاند يجتاح سجلات بيرو
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كرة القدم

2026-07-13 | 19:24
اسم هالاند يجتاح سجلات بيرو

تسجيل أكثر من 500 طفل بأسماء مستوحاة من مهاجم منتخب النرويج

امتدّ تأثير النجم النرويجي إرلينغ هالاند إلى خارج ملاعب كأس العالم، بعدما كشفت هيئة السجلّ الوطني للهويّة والأحوال المدنيّة في بيرو عن تسجيل أكثر من 500 طفل بأسماء مستوحاة من مهاجم منتخب النرويج.
وبحسب البيانات الرسمية، سُجّل 468 طفلًا باسم "هالاند"، فيما حمل 91 طفلًا الاسم الكامل "إرلينغ هالاند"، ليصل العدد الإجمالي إلى 559 طفلًا، كما أفادت تقارير نرويجية بأنّ 4 أطفال آخرين سُجّلوا باسم اللاعب الكامل "إرلينغ براوت هالاند".
وأكّد المتحدث باسم الهيئة، إيفان توريس، أنّ نجوم كرة القدم يشكّلون مصدر إلهام للأسر البيروفية عند اختيار أسماء أطفالها، في ظاهرة لا تقتصر على المهاجم النرويجي. 
وتُظهر السجلات وجود آلاف الأشخاص الذين يحملون أسماء نيمار وميسي وكريستيانو رونالدو ولامين يامال.
وتزامن الإقبال على اسم هالاند مع تألّقه في المونديال، بعدما قاد النرويج إلى ربع النهائي وسجّل 7 أهداف في 4 مباريات، قبل انتهاء مشوارها أمام إنجلترا. 
ويعكس الرقم الشعبية المتصاعدة للمهاجم، الذي تحوّل حضوره في البطولة إلى ظاهرة تجاوزت حدود كرة القدم ووصلت إلى سجلات المواليد في أميركا الجنوبية.
 

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