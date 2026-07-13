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الموت يخطف حكمًا هولنديًّا بعد استبعاده من كأس العالم

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الموت يخطف حكمًا هولنديًّا بعد استبعاده من كأس العالم
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كرة القدم

2026-07-13 | 19:30
الموت يخطف حكمًا هولنديًّا بعد استبعاده من كأس العالم

توفّي بعد أسابيع من استبعاده من قائمة حكام تقنية الفيديو المشاركين في كأس العالم

توفّي الحكم الهولندي روب ديبرينك عن 38 عامًا، بعد أسابيع من استبعاده من قائمة حكام تقنية الفيديو المشاركين في كأس العالم، وفق ما أكده الاتحاد الهولندي لكرة القدم، من دون الكشف عن سبب الوفاة.
وكان ديبرينك قد اختير للعمل حكمًا لتقنية الفيديو في المونديال، قبل أن يقرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب اسمه من القائمة، عقب توقيفه في لندن خلال شهر نيسان – أبريل الماضي، على خلفيّة تحقيق في ادعاء اعتداء جنسي على قاصر. وجاءت الواقعة أثناء وجوده في إنجلترا لأداء مهمة تحكيميّة في إحدى مباريات دوري المؤتمر الأوروبي.
وأغلقت الشرطة البريطانية القضية لاحقًا من دون توجيه أيّ اتّهام، بعد عدم توافر أدلّة كافية للملاحقة، فيما تمسّك الحكم الهولندي ببراءته وتعاون مع التحقيقات. ورغم إغلاق الملف، أبقى "فيفا" على قرار استبعاده من كأس العالم.
وبدأ ديبرينك مسيرته في كرة القدم الاحترافية عام 2012، قبل ظهوره الأول في الدوري الهولندي الممتاز عام 2017، كما شارك حكمًا لتقنية الفيديو في بطولة أوروبا 2024. 
ونعاه الاتحاد الهولندي بوصفه حكمًا موهوبًا وزميلًا ملتزمًا، مؤكدًا أن وفاته شكّلت صدمة لعائلة التحكيم في البلاد.
 

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الموت يخطف حكمًا هولنديًّا بعد استبعاده من كأس العالم

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روب ديبرينك

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