الموت يخطف حكمًا هولنديًّا بعد استبعاده من كأس العالم

توفّي الحكم الهولندي روب ديبرينك عن 38 عامًا، بعد أسابيع من استبعاده من قائمة حكام تقنية الفيديو المشاركين في ، وفق ما أكده الهولندي ، من دون سبب الوفاة.وكان ديبرينك قد اختير للعمل حكمًا لتقنية الفيديو في المونديال، قبل أن يقرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب اسمه من القائمة، عقب توقيفه في لندن خلال شهر – أبريل الماضي، على خلفيّة تحقيق في ادعاء اعتداء جنسي على قاصر. وجاءت الواقعة أثناء وجوده في إنجلترا لأداء مهمة تحكيميّة في إحدى مباريات المؤتمر .وأغلقت الشرطة القضية لاحقًا من دون أيّ اتّهام، بعد عدم توافر أدلّة كافية للملاحقة، فيما تمسّك الحكم الهولندي ببراءته وتعاون مع التحقيقات. ورغم إغلاق الملف، أبقى "فيفا" على قرار استبعاده من كأس .وبدأ ديبرينك مسيرته في الاحترافية عام 2012، قبل ظهوره الأول في الدوري الهولندي عام 2017، كما شارك حكمًا لتقنية الفيديو في بطولة 2024.ونعاه الاتحاد الهولندي بوصفه حكمًا موهوبًا وزميلًا ملتزمًا، مؤكدًا أن وفاته شكّلت صدمة لعائلة التحكيم في البلاد.