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ماذا سيحصل في نهائي كأس العالم؟

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ماذا سيحصل في نهائي كأس العالم؟
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كرة القدم

2026-07-15 | 10:18
ماذا سيحصل في نهائي كأس العالم؟

يُخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإقامة حفل موسيقي ضخم في نهائي كأس العالم

قد يستمر الحفل حوالي 20 دقيقة وفقًا لصحيفة "ذا أثليتيك"، بينما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أنه قد يمتد إلى حوالي 30 دقيقة. 

سيُحيي الحفل كل من شاكيرا، ومادونا، وجاستن بيبر، وفرقة BTS، وفرقة Coldplay في ملعب ميتلايف كجزء من العرض الختامي.
 
 
 

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