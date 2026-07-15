ماذا سيحصل في نهائي كأس العالم؟

يُخطط (فيفا) لإقامة حفل موسيقي ضخم في نهائي





قد يستمر الحفل حوالي 20 دقيقة وفقًا لصحيفة "ذا أثليتيك"، بينما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أنه قد يمتد إلى حوالي 30 دقيقة.



سيُحيي الحفل كل من ، ومادونا، وجاستن بيبر، وفرقة BTS، وفرقة Coldplay في ملعب ميتلايف كجزء من الختامي.