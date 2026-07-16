قميص نهائي 1958 بـ4.88 ملايين دولار

بيع القميص الذي ارتداه الأسطورة البرازيلية بيليه
في نهائي كأس العالم
1958 مقابل 4.88 ملايين دولار
، خلال مزاد نظمته دار "سوذبيز
"، ليصبح أغلى قطعة تذكارية مرتبطة بمسيرة "ملك كرة القدم
".
وارتدى بيليه القميص الأزرق الذي يحمل الرقم 10 خلال المباراة النهائية أمام السويد
في ستوكهولم، عندما قاد البرازيل
إلى الفوز (5-2) والتتويج بأول لقب لكأس العالم
في تاريخها.
وكان بيليه يبلغ 17 عامًا حينها، وسجّل هدفين في النهائي، ليصبح أصغر لاعب يهزّ الشباك في مباراة نهائية للمونديال، في واحدة من أبرز المحطات
التي دشّنت مسيرته الاستثنائية مع المنتخب البرازيلي.
وكان القميص قد مُنح بعد المباراة إلى زميله ديدا، قبل أن ينتقل لاحقًا بين أفراد عائلته، ويُعرض في أحد المتاحف البرازيلية، ثم يصل إلى مالكه السابق عام 2004.
ورغم أنّ التقديرات الأولية توقعت أن تتجاوز قيمته 6 ملايين دولار، حُسم المزاد عند نحو 4.9 ملايين دولار.