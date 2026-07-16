قميص نهائي 1958 بـ4.88 ملايين دولار

أصبح أغلى قطعة تذكارية مرتبطة بمسيرة "ملك كرة القدم"

بيع القميص الذي ارتداه الأسطورة البرازيلية في نهائي 1958 مقابل 4.88 ملايين ، خلال مزاد نظمته دار " "، ليصبح أغلى قطعة تذكارية مرتبطة بمسيرة "ملك ".

وارتدى بيليه القميص الأزرق الذي يحمل الرقم 10 خلال المباراة النهائية أمام في ستوكهولم، عندما قاد إلى الفوز (5-2) والتتويج بأول لقب لكأس في تاريخها.

وكان بيليه يبلغ 17 عامًا حينها، وسجّل هدفين في النهائي، ليصبح أصغر لاعب يهزّ الشباك في مباراة نهائية للمونديال، في واحدة من أبرز التي دشّنت مسيرته الاستثنائية مع المنتخب البرازيلي.

وكان القميص قد مُنح بعد المباراة إلى زميله ديدا، قبل أن ينتقل لاحقًا بين أفراد عائلته، ويُعرض في أحد المتاحف البرازيلية، ثم يصل إلى مالكه السابق عام 2004.

ورغم أنّ التقديرات الأولية توقعت أن تتجاوز قيمته 6 ملايين دولار، حُسم المزاد عند نحو 4.9 ملايين دولار.