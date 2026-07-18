فيديو - مفاجأة بيكيه لمشجّعَين إسبانيَّين

فاجأ النجم الإسباني السابق جيرارد بيكيه مشجّعَين بمنحهما تذكرتين لحضور نهائي كأس العالم
بين إسبانيا
والأرجنتين، بعدما اختارهما من بين مجموعة كبيرة من الحاضرين في فعالية "فاناتيكس فيست" بمدينة نيويورك
.
وبدأ مدافع برشلونة
السابق البحث عن شخصين يرغبان في حضور المباراة النهائية، لكنه شدّد على شرط واضح، وهو أن يكون الفائزان من مشجّعي المنتخب الإسباني.
وبعد تفحّص الحاضرين، وقع اختياره على شابة وشاب كانا يرتديان قميص إسبانيا باسم لامين يامال
ورقمه، قبل أن يبلغهما بأنّهما سيحصلان على تذكرتي النهائي.
وأثارت المفاجأة فرحة كبيرة لدى المشجّعَين، اللذين لم يتوقعا تحوّل مشاركتهما في الفعاليّة إلى فرصة لحضور أهمّ مباريات البطولة من المدرّجات.
وتحمل مبادرة بيكيه رمزيّة خاصّة، بصفته أحد أبطال الجيل الإسباني الذي تُوّج بكأس العالم
عام 2010، فيما يستعدّ المنتخب لخوض نهائيّ جديد أمام الأرجنتين
، ساعيًا إلى إضافة اللقب العالمي الثاني إلى سجلّه.