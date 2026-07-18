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فيديو - هوس إسبانيا يقتحم المتاجر

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فيديو - هوس إسبانيا يقتحم المتاجر
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كرة القدم

2026-07-18 | 12:48
فيديو - هوس إسبانيا يقتحم المتاجر

حضر عدد كبير من المشجّعين إلى المتجر قبل فتح أبوابه، مرتدين قمصان المنتخب الإسباني، أملًا في الفوز

شهد متجر "ميديا ماركت" في مدينة قرطبة الإسبانية حالة من الحماس والتدافع، بعدما أعلنت سلسلة الإلكترونيات تقديم جهازَي تلفاز مجانًا، احتفالًا بتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي كأس العالم.
وحضر عدد كبير من المشجّعين إلى المتجر قبل فتح أبوابه، مرتدين قمصان المنتخب الإسباني، أملًا في الفوز بإحدى الشاشتين. ومع بدء استقبال الزبائن، انطلق المشاركون مسرعين داخل المتجر لتنفيذ شروط المسابقة، في مشهد عكس الحماسة الكبيرة التي تسبق مواجهة إسبانيا والأرجنتين في النهائي.
ولم تكن المبادرة مقتصرة على فرع قرطبة، إذ أعلنت "ميديا ماركت" تقديم جهازَي تلفاز في كلّ متجر مشارك تابع لها داخل إسبانيا يوم 18 تموز - يوليو. 
واشترطت على الراغبين في المشاركة ارتداء قميص المنتخب، ثم العثور على مجسّم كرتوني على شكل كرة موضوع في الممر الرئيسي، ونقله إلى منطقة صناديق الدفع.
وحصل أوّل شخصين ينجحان في إتمام المهمة في كل فرع على جهازَي التلفاز، فيما تركت الشركة لموظفي المتجر حسم ترتيب الفائزين في حال وصول أكثر من مشارك في الوقت نفسه.
وأطلقت الشركة المبادرة لمشاركة الجماهير فرحتها بعودة إسبانيا إلى نهائي المونديال، قبل مواجهة الأرجنتين على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.
 

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