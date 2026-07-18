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إريك غارسيا يتمنّى بويول

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إريك غارسيا يتمنّى بويول
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كرة القدم

2026-07-18 | 19:56
إريك غارسيا يتمنّى بويول

إجابة تعكس إعجابه بأحد أبرز المدافعين والقادة في تاريخ برشلونة والمنتخب الإسباني

اختار المدافع الإسباني إريك غارسيا قائد برشلونة السابق كارليس بويول، عندما وُجّه إليه سؤال طريف بشأن اللاعب الذي كان يتمنى أن يحمّمه طفلًا، على غرار الصورة الشهيرة التي جمعت ليونيل ميسي ولامين يامال قبل نحو 19 عامًا.
وسُئل غارسيا "هل كنت ترغب في أن يحمّمك أحد لاعبي كرة القدم، كما فعل ميسي مع لامين؟"، ليردّ مباشرةً: "نعم، كارليس بويول"، في إجابة تعكس إعجابه بأحد أبرز المدافعين والقادة في تاريخ برشلونة والمنتخب الإسباني. 
وجاء السؤال في ظل عودة صورة ميسي ويامال إلى الواجهة قبل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. وتعود الصورة إلى جلسة تصوير أُقيمت عام 2007 لمصلحة تقويم خيري بالتعاون بين برشلونة وصحيفة "سبورت"، بعدما فازت عائلة يامال بقرعة للمشاركة فيها، من دون أن يعرف أحد آنذاك أنّ الطفل سيصبح لاحقًا أحد أبرز نجوم كرة القدم.
أما اختيار غارسيا لبويول، فيحمل دلالة خاصة، إذ تُوّج قائد برشلونة السابق بـ21 لقبًا مع النادي، إضافة إلى كأس العالم وكأس أوروبا مع إسبانيا.

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كارليس بويول

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