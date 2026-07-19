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فيديو - حاجبا توريس في خطر

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فيديو - حاجبا توريس في خطر
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كرة القدم

2026-07-18 | 20:00
فيديو - حاجبا توريس في خطر

حديث طريف جمعهما بشأن ما قد يفعلانه إذا تُوّج المنتخب الإسباني باللقب

دخل بيدري وفيران توريس أجواء نهائي كأس العالم بروح مرحة، خلال حديث طريف جمعهما بشأن ما قد يفعلانه إذا تُوّج المنتخب الإسباني باللقب.
وقال بيدري إنّه سيصبغ شعره في حال فوز إسبانيا بكأس العالم، بعدما كان قد تعهّد سابقًا بتنفيذ خطوة مرتبطة بمظهره إذا نجح المنتخب في الوصول إلى اللقب. وخلال الحوار، حاول فيران دفعه إلى اختيار فكرة أكثر جرأة، لتتحوّل المحادثة إلى تحدٍّ متبادل بين اللاعبين.
وردّ بيدري بتوجيه تحدٍّ مباشر إلى زميله، طالبًا منه حلق حاجبيه إذا تُوّجت إسبانيا، وسط ضحكات ومزاح بينهما. ولم يعلن فيران قبول التحدّي بصورة نهائية، لكنّ ردّ فعله أضفى طابعًا طريفًا على المقطع.
ويعكس الحوار الأجواء الإيجابية داخل معسكر المنتخب الإسباني قبل المباراة النهائية أمام الأرجنتين، بعيدًا عن الضغط الكبير المحيط بالمواجهة.
وفي حال فوز إسبانيا، لن يترقب الجمهور رفع الكأس فقط، بل أيضًا ما إذا كان بيدري سيصبغ شعره، وما إذا كان فيران سيوافق فعلًا على تنفيذ تحدّي حلق حاجبيه.
 
 

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بيدري

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