بيلينغهام يكتب رقمًا تاريخيًا

أصبح أول لاعب وسط يسجّل 7 أهداف خلال نسخة واحدة من

دخل تاريخ ، بعدما أصبح أول لاعب وسط يسجّل 7 أهداف خلال نسخة واحدة من البطولة، إثر هدفه في مواجهة ضمن مباراة تحديد المركز الثالث في المونديال الحالي.

وعزّز نجم المنتخب الإنجليزي حصيلته التهديفية المميّزة في البطولة، بعدما قدّم نسخة استثنائية على المستوى الهجومي، ونجح في الوصول إلى رقم لم يسبق لأي لاعب وسط تحقيقه في تاريخ المونديال.

كما أصبح أول لاعب في تاريخ منتخب يسجّل 7 أهداف خلال نسخة واحدة من كأس أو ، متجاوزًا كلّ الحصائل السابقة للاعبي "الأسود الثلاثة" في البطولات الكبرى.

ولم يقتصر تأثير بيلينغهام على صناعة اللعب وربط خطوط المنتخب الإنجليزي، بل تحوّل إلى أحد أبرز مصادر الخطورة أمام المرمى، مستفيدًا من قدرته على التقدم إلى منطقة الجزاء وإنهاء الهجمات بكفاءة.

وبهذا الهدف، رفع اللاعب رصيده إلى 7 أهداف في مونديال 2026، متجاوزًا جميع لاعبي الوسط الذين شاركوا في النسخ السابقة من البطولة، ليضع اسمه إلى جانب أبرز النجوم الذين تركوا بصمتهم في سجل كأس العالم.

كما أصبح مجموع أهداف بيلينغهام في تاريخ مشاركاته بالمونديال 8 أهداف، بعدما كان قد سجّل هدفًا واحدًا في نسخة 2022، قبل انفجاره التهديفي الكبير في البطولة الحالية.