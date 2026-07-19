أوليسي يتجاوز رقم بيليه

دخل الفرنسي أوليسي تاريخ ، بعدما رفع رصيده إلى 7 تمريرات حاسمة في نسخة 2026، ليصبح صاحب أعلى حصيلة في نسخة واحدة من البطولة.وتجاوز أوليسي رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي قدّم 6 تمريرات حاسمة خلال مونديال 1970، فيما يأتي مارادونا إلى جانب 4 لاعبين آخرين في المركز التالي برصيد 5 تمريرات لكل منهم.ووزّع أوليسي تمريراته الحاسمة الـ7 على عدد من مباريات المنتخب الفرنسي، إذ صنع هدفًا أمام السنغال، وهدفين أمام ، وهدفين أمام ، قبل أن يضيف تمريرتين خلال مباراة تحديد المركز الثالث أمام .واستفاد أكثر من غيره من صناعة أوليسي، بعدما سجّل 5 أهداف من تمريراته، مقابل هدف لعثمان ديمبيلي وآخر لبرادلي باركولا.ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير الذي تركه جناح في البطولة، بعدما شكّل أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومي لمنتخب بلاده، ونجح في الجمع بين صناعة الفرص والقدرة على الحسم في الثلث الأخير، ليخرج من المونديال بإنجاز فردي تاريخي.