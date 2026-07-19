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أوليسي يتجاوز رقم بيليه

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أوليسي يتجاوز رقم بيليه
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كرة القدم

2026-07-18 | 20:04
أوليسي يتجاوز رقم بيليه

رفع رصيده إلى 7 تمريرات حاسمة في البطولة

دخل الفرنسي مايكل أوليسي تاريخ كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 7 تمريرات حاسمة في نسخة 2026، ليصبح صاحب أعلى حصيلة في نسخة واحدة من البطولة.
وتجاوز أوليسي رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي قدّم 6 تمريرات حاسمة خلال مونديال 1970، فيما يأتي دييغو مارادونا إلى جانب 4 لاعبين آخرين في المركز التالي برصيد 5 تمريرات لكل منهم.
ووزّع أوليسي تمريراته الحاسمة الـ7 على عدد من مباريات المنتخب الفرنسي، إذ صنع هدفًا أمام السنغال، وهدفين أمام العراق، وهدفين أمام السويد، قبل أن يضيف تمريرتين خلال مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا.
واستفاد كيليان مبابي أكثر من غيره من صناعة أوليسي، بعدما سجّل 5 أهداف من تمريراته، مقابل هدف لعثمان ديمبيلي وآخر لبرادلي باركولا.
ويعكس هذا الرقم التأثير الكبير الذي تركه جناح فرنسا في البطولة، بعدما شكّل أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومي لمنتخب بلاده، ونجح في الجمع بين صناعة الفرص والقدرة على الحسم في الثلث الأخير، ليخرج من المونديال بإنجاز فردي تاريخي.
 

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