بعد 60 عاماً.. أرجنتين VS إسبانيا!

تتجه أنظار عشاق ، مساء الأحد، إلى ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين في المباراة النهائية لكأس 2026، عند الساعة العاشرة ليلًا بتوقيت .



ويدخل المنتخب الأرجنتيني المواجهة حاملًا لقب النسخة الماضية، وطامحًا إلى إحراز للمرة الرابعة في تاريخه، وتحقيق اللقب للمرة الثانية تواليًا، ليصبح أول منتخب ينجح في الحفاظ على لقبه منذ البرازيل عام 1962.



في المقابل، يسعى المنتخب الإسباني إلى إضافة العالمية الثانية إلى قميصه، بعد تتويجه الأول في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010، مستندًا إلى سلسلة مميزة من النتائج وإلى جيل يجمع بين خبرة رودري وداني أولمو وموهبة لامين يامال الصاعدة. أسوشيتد برس



بلغت إسبانيا المباراة النهائية عقب فوزها على بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي، في مباراة أكدت خلالها تفوقها الفني وقدرتها على التحكم بإيقاع اللعب.



أما الأرجنتين، فحجزت بطاقتها بعد انتصار دراماتيكي على إنجلترا بنتيجة 2-1، إذ قلبت تأخرها بهدف إلى فوز قاتل، بعدما سجّل إنزو فرنانديز هدف التعادل، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز هدف التأهل في الوقت بدل الضائع، إثر تمريرة من ليونيل ميسي.



وتحمل المباراة مواجهة خاصة بين ميسي، الذي يخوض في سن التاسعة والثلاثين ما قد يكون ظهوره الأخير بقميص الأرجنتين في كأس ، ولامين يامال، نجم إسبانيا البالغ 19 عامًا، في صراع رمزي بين أسطورة صنعت تاريخها وموهبة شابة تسعى إلى بدء حقبة .



على الرغم من الثقل الكروي للمنتخبين، فإن مواجهاتهما المباشرة تُعد نادرة، إذ التقيا 14 مرة فقط منذ عام 1952. ويكشف السجل التاريخي عن توازن كامل بينهما، بعدما حقق كل منتخب ستة انتصارات، مقابل تعادلين، فيما أحرزت إسبانيا 19 هدفًا مقابل 18 للأرجنتين.



وكانت مواجهتهما الرسمية الوحيدة في كأس العالم خلال نسخة إنجلترا عام 1966، وانتهت بفوز الأرجنتين 2-1. وبالتالي، سيكون نهائي الليلة اللقاء الثاني فقط بينهما في تاريخ المونديال، بعد مرور 60 عامًا على المواجهة الأولى.



وتعود آخر مباراة بين المنتخبين إلى آذار 2018، عندما حققت إسبانيا فوزًا كاسحًا بنتيجة 6-1 في لقاء ودي أقيم في . وفي المقابل، يعود أكبر انتصار أرجنتيني إلى أيلول 2010، حين تغلّب «راقصو التانغو» على أبطال العالم آنذاك بنتيجة 4-1 في بوينس آيرس.