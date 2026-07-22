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سروال يامال يخطف الأضواء

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سروال يامال يخطف الأضواء
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كرة القدم

2026-07-22 | 18:23
سروال يامال يخطف الأضواء

بعدما لفت لامين يامال الأنظار بارتدائه سروالًا داخليًّا من شركة "6PM" في مواجهة إسبانيا والأرجنتين

تحوّل ظهور عابر لشعار علامة أزياء ألمانية خلال نهائي كأس العالم إلى دعاية واسعة، بعدما لفت لامين يامال الأنظار بارتدائه سروالًا داخليًّا من شركة "6PM" في مواجهة إسبانيا والأرجنتين.
وظهر شعار العلامة بوضوح في أكثر من لقطة، حين رفع النجم الإسباني قميصه أثناء المباراة والاحتفالات التي أعقبت تتويج منتخب بلاده باللقب، ما دفع الشركة وحسابات مهتمّة بالأزياء إلى نشر الصور على نطاق واسع.
وأفادت تقارير ألمانية بأن الطلب على السراويل ارتفع سريعًا عقب النهائي، وأنّ بعض الألوان والمقاسات نفدت من متجر الشركة الإلكتروني، فيما بقيت خيارات أخرى متاحة للشراء. 
وتُباع السراويل في عبوة من قطعتين مقابل نحو 30 يورو، وفق السعر المعروض على موقع العلامة. ولم يتضح ما إذا كان ظهور المنتج جزءًا من اتفاق دعائي مع يامال أم اختيارًا شخصيًّا من اللاعب.
وجاءت الضجة بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين بهدف دون رد في النهائي، لتمنح لقطة غير مخطّط لها، على ما يبدو، العلامة الألمانية حضورًا عالميًّا لم تكن تتوقعه. 
 

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رياضة

كرة القدم

كأس العالم

لامين يامال

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