سروال يامال يخطف الأضواء

تحوّل ظهور عابر لشعار علامة أزياء ألمانية خلال نهائي إلى دعاية ، بعدما لفت الأنظار بارتدائه سروالًا داخليًّا من شركة "6PM" في مواجهة والأرجنتين.وظهر شعار العلامة بوضوح في أكثر من لقطة، حين رفع النجم الإسباني قميصه أثناء المباراة والاحتفالات التي أعقبت تتويج منتخب بلاده باللقب، ما دفع الشركة وحسابات مهتمّة بالأزياء إلى نشر الصور على نطاق واسع.وأفادت تقارير ألمانية بأن الطلب على السراويل ارتفع سريعًا عقب النهائي، وأنّ بعض الألوان والمقاسات نفدت من متجر الشركة الإلكتروني، فيما بقيت خيارات أخرى متاحة للشراء.وتُباع السراويل في عبوة من قطعتين مقابل نحو 30 ، وفق السعر المعروض على موقع العلامة. ولم يتضح ما إذا كان ظهور المنتج جزءًا من اتفاق دعائي مع يامال أم اختيارًا شخصيًّا من اللاعب.وجاءت الضجة بعد فوز إسبانيا على بهدف دون رد في النهائي، لتمنح لقطة غير مخطّط لها، على ما يبدو، العلامة حضورًا عالميًّا لم تكن تتوقعه.