فيديو - أوليسه يفاجئ هواة نيويورك

انضمّ إلى مباراة عفويّة أُقيمت في أحد ملاعب المدينة

فاجأ الفرنسي مايكل أوليسه، نجم ، مجموعة من هواة في ، بعدما انضمّ إلى مباراة عفويّة أُقيمت في أحد ملاعب المدينة، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب في .

وأظهرت مقاطع نشرها نادي "إسفيريكو نيويورك" أوليسه وهو يشارك اللاعبين المباراة بملابس عاديّة، من دون ترتيبات استعراضيّة، قبل أن يلتقط صورة جماعيّة مع المشاركين بعد انتهاء اللعب.

وجاء ظهور اللاعب بعد أيام من خوضه مباراة تحديد المركز الثالث مع فرنسا أمام إنجلترا، والتي انتهت بخسارة المنتخب الفرنسي 6-4. وكان جناح بايرن أحد أبرز لاعبي "الديوك" في البطولة، بفضل تأثيره الهجومي وقدرته على صناعة الفرص.

ويبلغ أوليسه 24 عامًا، وقد وُلد في ، قبل أن يختار تمثيل فرنسا دوليًّا. وانتقل إلى بايرن ميونيخ قادمًا من كريستال بالاس في صيف 2024، وفرض نفسه سريعًا ضمن العناصر الأساسيّة في الفريق الألماني.

ولقيت مبادرته إشادة ، إذ رأى متابعون أنّ مشاركته العفويّة عكست ارتباطه بكرة القدم، بعيدًا عن أجواء المنافسات الرسميّة وضغوط البطولات الكبرى، ومنحت اللاعبين الهواة لحظة استثنائيّة يصعب نسيانها.