فيديو - تيري كروز يرفع فينيسيوس عاليًا

جمع لقاء عفوي في مدينة ريو دي جانيرو فينيسيوس بالممثل الأميركي كروز



جمع لقاء عفوي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلي فينيسيوس ، نجم ، بالممثل الأميركي كروز، في لافت وثّقه الأخير عبر حسابه الرسمي على .

وأقيم اللقاء عند تمثال المسيح الفادي، أحد أشهر معالم ، حيث ظهر وسط أجواء مرحة، قبل أن يحمل كروز اللاعب البرازيلي ويرفعه عن ، مستعرضًا قوته البدنية، فيما دخل فينيسيوس والحاضرون في نوبة من الضحك.

وأعرب الممثل الأميركي عن سعادته الكبيرة بلقاء فينيسيوس للمرة الأولى، وكتب تعليقًا مرفقًا بالمقطع: "البرازيل، أحبك! كانت هذه المرة الأولى التي ألتقي فيها فينيسيوس، وقد حدث ذلك عند تمثال المسيح الفادي في ريو. يا لها من لحظة، ويا لها من نعمة، حلم حقيقي تحقّق".

وجاء ظهور فينيسيوس في بلاده خلال فترة الراحة التي أعقبت مشاركته مع منتخب البرازيل في ، فيما استغلّ كروز زيارته إلى ريو للتعرّف إلى أبرز معالم المدينة.