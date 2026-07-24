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رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: هناك أحياء آمنة في البلدة تمكن المواطنون من دخولها وأخرى مقفلة بسبب الركام والدمار والجيش يعمل على إزالة الردم لتسهيل العودة الكاملة
رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: هناك أحياء آمنة في البلدة تمكن المواطنون من دخولها وأخرى مقفلة بسبب الركام والدمار والجيش يعمل على إزالة الردم لتسهيل العودة الكاملة
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فيديو - تيري كروز يرفع فينيسيوس عاليًا

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فيديو - تيري كروز يرفع فينيسيوس عاليًا
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كرة القدم

2026-07-24 | 04:23
فيديو - تيري كروز يرفع فينيسيوس عاليًا

جمع لقاء عفوي في مدينة ريو دي جانيرو فينيسيوس جونيور بالممثل الأميركي تيري كروز

جمع لقاء عفوي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بالممثل الأميركي تيري كروز، في مشهد لافت وثّقه الأخير عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.
وأقيم اللقاء عند تمثال المسيح الفادي، أحد أشهر معالم البرازيل، حيث ظهر الثنائي وسط أجواء مرحة، قبل أن يحمل كروز اللاعب البرازيلي ويرفعه عن الأرض، مستعرضًا قوته البدنية، فيما دخل فينيسيوس والحاضرون في نوبة من الضحك.
وأعرب الممثل الأميركي عن سعادته الكبيرة بلقاء فينيسيوس للمرة الأولى، وكتب تعليقًا مرفقًا بالمقطع: "البرازيل، أحبك! كانت هذه المرة الأولى التي ألتقي فيها فينيسيوس، وقد حدث ذلك عند تمثال المسيح الفادي في ريو. يا لها من لحظة، ويا لها من نعمة، حلم حقيقي تحقّق".
وجاء ظهور فينيسيوس في بلاده خلال فترة الراحة التي أعقبت مشاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم، فيما استغلّ كروز زيارته إلى ريو للتعرّف إلى أبرز معالم المدينة. 
 

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