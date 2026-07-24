فيديو - نيمار يردّ على منتقديه

😡¡¡NEYMAR ESTALLA TRAS LA POLÉMICA DEL PÓKER!!



🇧🇷🎰 El brasileño fue captado en un torneo de póker mientras Santos jugaba en Venezuela y las críticas explotaron. Neymar respondió desde el gimnasio: “Ocúpense de su propia vida”.



💥🏋️‍♂️ ¿Crees que exageraron con los señalamientos… pic.twitter.com/lRz8U1Mxgf — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 24, 2026

ردّ البرازيلي بحدّة على الانتقادات التي طالته، بعدما شارك في بطولة للبوكر في ساو باولو، بالتزامن مع وجود فريقه سانتوس في لمواجهة جامعة فنزويلا المركزية ضمن كأس "سودأميريكانا".ولم يسافر نيمار مع بعثة سانتوس، إذ خضع لبرنامج بدني خاص بعد عودته من إجازة قصيرة أعقبت مشاركة في كأس العال. وأوضح المدرب كوكا أنّ القرار جاء ضمن خطة لإدارة الجهد، في ظل خوض الفريق 4 مباريات خلال 10 أيام. وحقق سانتوس الفوز خارج أرضه (4-1).لكنّ ظهور اللاعب في بطولة البوكر فجّر انتقادات بشأن التزامه، ليردّ عبر مقطع من مركز التدريبات قائلًا إنّه هوايته في يوم راحته، بعدما تدرب صباحًا، وأضاف: "هل يمكنني أن أتدرّب، أم ستواصلون انتقادي أيضًا؟ اهتمّوا بشؤونكم".وكان نيمار قد نشر أيضًا صورة له إلى طاولة اللعب، وكتب: "الحياة مزحة، لا تأخذوها بجدية كبيرة".ومن المنتظر أن يعود إلى قائمة سانتوس في مواجهة شابيكوينسي، بعدما أكد كوكا أنّه يتدرب بصورة جيدة وأصبح جاهزًا للمشاركة.