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رئيس بلدية زوطر الغربية لـ #الجديد: هناك أحياء آمنة في البلدة تمكن المواطنون من دخولها وأخرى مقفلة بسبب الركام والدمار والجيش يعمل على إزالة الردم لتسهيل العودة الكاملة
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فيديو - نيمار يردّ على منتقديه

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فيديو - نيمار يردّ على منتقديه
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كرة القدم

2026-07-24 | 04:37
فيديو - نيمار يردّ على منتقديه

ردّ البرازيلي نيمار بحدّة على الانتقادات التي طالته

ردّ البرازيلي نيمار بحدّة على الانتقادات التي طالته، بعدما شارك في بطولة للبوكر في ساو باولو، بالتزامن مع وجود فريقه سانتوس في فنزويلا لمواجهة جامعة فنزويلا المركزية ضمن كأس "سودأميريكانا".
ولم يسافر نيمار مع بعثة سانتوس، إذ خضع لبرنامج بدني خاص بعد عودته من إجازة قصيرة أعقبت مشاركة البرازيل في كأس العال. وأوضح المدرب كوكا أنّ القرار جاء ضمن خطة لإدارة الجهد، في ظل خوض الفريق 4 مباريات خلال 10 أيام. وحقق سانتوس الفوز خارج أرضه (4-1).
لكنّ ظهور اللاعب في بطولة البوكر فجّر انتقادات بشأن التزامه، ليردّ عبر مقطع من مركز التدريبات قائلًا إنّه مارس هوايته في يوم راحته، بعدما تدرب صباحًا، وأضاف: "هل يمكنني أن أتدرّب، أم ستواصلون انتقادي أيضًا؟ اهتمّوا بشؤونكم".
وكان نيمار قد نشر أيضًا صورة له إلى طاولة اللعب، وكتب: "الحياة مزحة، لا تأخذوها بجدية كبيرة". 
ومن المنتظر أن يعود إلى قائمة سانتوس في مواجهة شابيكوينسي، بعدما أكد كوكا أنّه يتدرب بصورة جيدة وأصبح جاهزًا للمشاركة.
 
 
 

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