مونديال قياسي ماليًّا

حصد المنتخب الإسباني 50 مليون دولار
بعد تتويجه بلقب كأس العالم
، فيما نالت الأرجنتين
33 مليونًا بوصفها وصيفة البطولة، ضمن أكبر برنامج مكافآت في تاريخ المونديال.
ووزّع الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" 871 مليون دولار على المنتخبات الـ48 المشاركة، شملت الجوائز المرتبطة بالنتائج والمبالغ المخصّصة للتحضير والمشاركة. وحصل كل منتخب على 2.5 مليون دولار لتغطية استعداداته قبل البطولة، إضافة إلى مكافأة تبدأ من 10 ملايين دولار للمنتخبات التي غادرت من دور المجموعات
.
وبلغت مكافأة المتأهلين إلى دور الـ32 نحو 11 مليون دولار، وارتفعت إلى 15 مليونًا في ثمن النهائي و19 مليونًا في ربع النهائي. ونال صاحب المركز الرابع 27 مليون دولار، مقابل 29 مليونًا لصاحب المركز الثالث، و33 مليونًا للوصيف، و50 مليونًا للبطل.
وعلى مستوى الإيرادات، يتوقّع "فيفا" أن تتجاوز مداخيله 15 مليار دولار خلال الدورة
الماليّة الممتدة من 2023 إلى 2026، التي تشكّل كأس العالم
مصدرها الأبرز، إذ يشمل هذا الرقم كامل إيرادات الدورة، قبل احتساب النفقات والاستثمارات وإعادة توزيع الأموال على برامج تطوير كرة القدم
عالميًّا.