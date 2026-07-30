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فيديو - انفجار غاتوزو في تدريب لاتسيو

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فيديو - انفجار غاتوزو في تدريب لاتسيو
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كرة القدم

2026-07-30 | 18:33
فيديو - انفجار غاتوزو في تدريب لاتسيو

شهد تدريب لاتسيو صباح الخميس توترًا حادًّا بين المدرب جينارو غاتوزو ولاعب الوسط الهولندي كينيث تايلور

شهد تدريب لاتسيو صباح الخميس توترًا حادًّا بين المدرب جينارو غاتوزو ولاعب الوسط الهولندي كينيث تايلور، انتهى بطرد الأخير من أرض الملعب وإرساله إلى غرفة الملابس.
وبدأت الواقعة خلال التدريبات التكتيكية في مركز فورميلو، بعدما تعرّض تايلور لتدخّل من أحد زملائه وتوقّف للاعتراض والشكوى. 
واعتبر غاتوزو أنّ اللقطة لا تتجاوز احتكاكًا طبيعيًّا، وطالب اللاعب بمواصلة التمرين من دون احتجاج، قبل أن يردّ الهولندي على تعليمات مدرّبه بطريقة أثارت غضبه.
وأوقف غاتوزو الحصّة فورًا، وتوجّه إلى تايلور وسط انفعال واضح، قبل أن يأمره بمغادرة الملعب والتوجّه مباشرة إلى غرفة الملابس. واستجاب اللاعب للقرار، فنزع سترته التدريبيّة وغادر من دون تصعيد إضافي، بينما أكمل الفريق الحصةّ بصورة طبيعية.
لكنّ الخلاف لم يتحوّل إلى أزمة داخلية، إذ عقد الطرفان جلسة سريعة لتصفية الأجواء، وعاد تايلور للمشاركة بصورة طبيعية في التدريب المسائي، كما ظهر اللاعب والمدرب وهما يتبادلان المزاح أمام بقية أفراد الفريق، ليغلق لاتسيو الحادثة في اليوم نفسه من دون فرض عقوبة إضافية على اللاعب.
 

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كرة القدم

كينيث تايلور

جينارو غاتوزو

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