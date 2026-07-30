فوزينيا يربك كولو كولو

خيّم الغموض على انتقال الحارس الرأس أخضري فوزينيا إلى كولو كولو، بعدما لم يصعد إلى الرحلة التي كان يُفترض أن تنقله من أوروبا
إلى تشيلي، ما أدّى إلى تأجيل وصوله إلى سانتياغو للمرة الثانية.
وكان رئيس كولو كولو، أنيبال موسا، قد أعلن أنّ الحارس البالغ 40 عامًا سيصل مساء الخميس، تمهيدًا لخضوعه للفحوص الطبّيّة وتقديمه رسميًّا، إلّا أنّ وسائل إعلام تشيليّة أكّدت عدم وجوده على متن الطائرة القادمة
من مدريد
. ولم يصدر النادي حتى الآن بيان يوضح مصير الصفقة أو الموعد الجديد لوصول اللاعب.
وتضاربت التقارير بشأن سبب التأجيل؛ إذ أشارت مصادر إلى وجود معاملات مرتبطة بالتأشيرة والوثائق كان الحارس يجري استكمالها في البرتغال
، فيما تحدثت تقارير أخرى عن تلقّيه عرضًا من نهضة بركان المغربي
، الذي عيّن أخيرًا مدرب
الرأس الأخضر السابق بوبيستا.
وكان كولو كولو قد توصل إلى اتفاق لضم فوزينيا بعد تألقه في كأس العالم
، لكن غيابه عن الرحلة أعاد الشكوك بشأن إتمام الصفقة، في انتظار توضيح رسمي من اللاعب أو النادي التشيلي.