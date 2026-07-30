فوزينيا يربك كولو كولو

لم يصعد إلى الرحلة التي كان يُفترض أن تنقله من إلى تشيلي

خيّم الغموض على انتقال الحارس الرأس أخضري فوزينيا إلى كولو كولو، بعدما لم يصعد إلى الرحلة التي كان يُفترض أن تنقله من إلى تشيلي، ما أدّى إلى تأجيل وصوله إلى سانتياغو للمرة الثانية.

وكان رئيس كولو كولو، أنيبال موسا، قد أعلن أنّ الحارس البالغ 40 عامًا سيصل مساء الخميس، تمهيدًا لخضوعه للفحوص الطبّيّة وتقديمه رسميًّا، إلّا أنّ وسائل إعلام تشيليّة أكّدت عدم وجوده من . ولم يصدر النادي حتى الآن بيان يوضح مصير الصفقة أو الموعد الجديد لوصول اللاعب.

وتضاربت التقارير بشأن سبب التأجيل؛ إذ أشارت مصادر إلى وجود معاملات مرتبطة بالتأشيرة والوثائق كان الحارس يجري استكمالها في ، فيما تحدثت تقارير أخرى عن تلقّيه عرضًا من نهضة ، الذي عيّن أخيرًا الرأس الأخضر السابق بوبيستا.

وكان كولو كولو قد توصل إلى اتفاق لضم فوزينيا بعد تألقه في ، لكن غيابه عن الرحلة أعاد الشكوك بشأن إتمام الصفقة، في انتظار توضيح رسمي من اللاعب أو النادي التشيلي.