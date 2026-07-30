أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

البرازيل تُسدل الستار على جيل نيمار

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
البرازيل تُسدل الستار على جيل نيمار
A-
A+

كرة القدم

2026-07-30 | 18:38
البرازيل تُسدل الستار على جيل نيمار

أكّد مدرّب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي أنّ نيمار وكاسيميرو ودانيلو لم يعودوا ضمن خطط "السيليساو"

أكّد مدرّب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي أنّ نيمار وكاسيميرو ودانيلو لم يعودوا ضمن خطط "السيليساو"، معلنًا انتهاء مسيرتهم الدولية مع المنتخب بعد كأس العالم.
وأوضح المدرّب الإيطالي أنّ المونديال مثّل نهاية مرحلة وبداية عمليّة تجديد تهدف إلى إعداد جيل جديد لبطولة كوبا أميركا 2028 والاستحقاقات التالية، مع منح مساحة أكبر للاعبين الشباب
وأشار إلى أنّ بعض عناصر الخبرة سيستمرّون، وفي مقدّمهم المدافع ماركينيوس، لكنّ الثلاثي المخضرم لن يكون جزءًا من المشروع المقبل.
وكان نيمار، البالغ 34 عامًا، قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج البرازيل أمام النرويج من دور الـ16 في المونديال، منهِيًا مسيرة طويلة أصبح خلالها الهدّاف التاريخي للمنتخب، أمّا كاسيميرو ودانيلو فلم يعلنا اعتزالهما رسميًّا، إلّا أنّ تصريحات أنشيلوتي أغلقت عمليًّا باب عودتهما إلى التشكيلة.
ويأتي القرار ضمن تغييرات واسعة يقودها أنشيلوتي بعد الإخفاق العالمي، إذ يستعدّ المنتخب البرازيلي لخوض مباريات ودّيّة خلال الأشهر المقبلة، بهدف اختبار أسماء جديدة وبناء فريق قادر على استعادة حضوره القاري والعالمي بعد سنوات من النتائج المخيبة.
 

مقالات ذات صلة

نيمار يودّع كأس العالم بالدموع بعد خسارة البرازيل... ويعلن اعتزاله اللعب دوليًا
2026-07-06

نيمار يودّع كأس العالم بالدموع بعد خسارة البرازيل... ويعلن اعتزاله اللعب دوليًا

فيديو - بمقطع حماسي .. مارسيلو يحتفل بعودة نيمار إلى منتخب البرازيل
2026-05-19

فيديو - بمقطع حماسي .. مارسيلو يحتفل بعودة نيمار إلى منتخب البرازيل

إسبانيا على خطى جيل 2010
2026-07-02

إسبانيا على خطى جيل 2010

فيديو – تدخّل عنيف وعقوبة تاريخية في البرازيل
2026-07-28

فيديو – تدخّل عنيف وعقوبة تاريخية في البرازيل

البرازيل تُسدل الستار على جيل نيمار

رياضة

كرة القدم

كارلو أنشيلوتي

نيمار

كاسيميرو

دانيلو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مخاوف أمنيّة تلاحق نجمَي الأرجنتين
ملفٌّ ثقيل يلاحق الأرجنتين

اقرأ ايضا في كرة القدم

ميندي يبيع كأس العالم
18:45

ميندي يبيع كأس العالم

باع الدولي الفرنسي السابق بنجامين ميندي النسخة الشخصية التي حصل عليها من كأس العالم 2018

18:45

ميندي يبيع كأس العالم

باع الدولي الفرنسي السابق بنجامين ميندي النسخة الشخصية التي حصل عليها من كأس العالم 2018

صديقة مبابي تلاحق مروّجي الشائعات
18:43

صديقة مبابي تلاحق مروّجي الشائعات

أعلنت إستر إكسبوسيتو عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ الجهات التي تنشر معلومات كاذبة ومسيئة عن حياتها الخاصّة

18:43

صديقة مبابي تلاحق مروّجي الشائعات

أعلنت إستر إكسبوسيتو عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ الجهات التي تنشر معلومات كاذبة ومسيئة عن حياتها الخاصّة

فوزينيا يربك كولو كولو
18:37

فوزينيا يربك كولو كولو

لم يصعد إلى الرحلة التي كان يُفترض أن تنقله من أوروبا إلى تشيلي

18:37

فوزينيا يربك كولو كولو

لم يصعد إلى الرحلة التي كان يُفترض أن تنقله من أوروبا إلى تشيلي

اخترنا لك
ميندي يبيع كأس العالم
18:45
صديقة مبابي تلاحق مروّجي الشائعات
18:43
فوزينيا يربك كولو كولو
18:37
فيديو - انفجار غاتوزو في تدريب لاتسيو
18:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026