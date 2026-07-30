ميندي يبيع كأس العالم

باع الدولي الفرنسي السابق بنجامين ميندي النسخة الشخصية التي حصل عليها من 2018، في مزاد علني مقابل 62,200 ، أي ما يعادل نحو 54 ألف .وتُعدّ القطعة نسخة رسميّة مخصّصة للاعب، سُلّمت إليه عقب تتويج المنتخب الفرنسي باللقب في ، وتحمل شهادة من الفرنسي تؤكّد أصالتها. وتضمّن المزاد، عالكأس إلى جانب مجموعة أخرى من مقتنيات ميندي الرياضية.وأظهرت صور القطعة وجود تشققات في قاعدتها، يُعتقد أنها نتجت من تعرضها لصدمات خلال السنوات الماضية، من دون أن يمنع ذلك وصول سعرها إلى أكثر من 62 ألف دولار.وكان ميندي ضمن قائمة المتوّجة بكأس 2018، وشارك في مباراة واحدة خلال البطولة، قبل أن يرفع الكأس مع زملائه عقب الفوز على كرواتيا 4-2 في النهائي.ولم يكشف اللاعب سبب قراره بيع التذكار الذي يمثّل أبرز إنجاز في مسيرته الدولية، كما لم تُعلن هوية المشتري، وشمل المزاد أيضًا مقتنيات مرتبطة بعدد من نجوم ، بينها قطع تحمل صلة بليونيل ميسي وبيليه.