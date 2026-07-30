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ميندي يبيع كأس العالم

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ميندي يبيع كأس العالم
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كرة القدم

2026-07-30 | 18:45
ميندي يبيع كأس العالم

باع الدولي الفرنسي السابق بنجامين ميندي النسخة الشخصية التي حصل عليها من كأس العالم 2018

باع الدولي الفرنسي السابق بنجامين ميندي النسخة الشخصية التي حصل عليها من كأس العالم 2018، في مزاد علني مقابل 62,200 دولار، أي ما يعادل نحو 54 ألف يورو.
وتُعدّ القطعة نسخة رسميّة مخصّصة للاعب، سُلّمت إليه عقب تتويج المنتخب الفرنسي باللقب في روسيا، وتحمل شهادة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تؤكّد أصالتها. وتضمّن المزاد، عالكأس إلى جانب مجموعة أخرى من مقتنيات ميندي الرياضية.
وأظهرت صور القطعة وجود تشققات في قاعدتها، يُعتقد أنها نتجت من تعرضها لصدمات خلال السنوات الماضية، من دون أن يمنع ذلك وصول سعرها إلى أكثر من 62 ألف دولار.
وكان ميندي ضمن قائمة فرنسا المتوّجة بكأس العالم 2018، وشارك في مباراة واحدة خلال البطولة، قبل أن يرفع الكأس مع زملائه عقب الفوز على كرواتيا 4-2 في النهائي.
ولم يكشف اللاعب سبب قراره بيع التذكار الذي يمثّل أبرز إنجاز في مسيرته الدولية، كما لم تُعلن هوية المشتري، وشمل المزاد أيضًا مقتنيات مرتبطة بعدد من نجوم كرة القدم، بينها قطع تحمل صلة بليونيل ميسي وبيليه.
 

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