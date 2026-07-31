ميلان يودّع قائده الخالد

توفي القائد التاريخي لميلان وأحد أعظم المدافعين في تاريخ ، عن عمر 66 عامًا

توفي فرانكو باريزي، القائد التاريخي لميلان وأحد أعظم المدافعين في تاريخ ، عن عمر 66 عامًا، بعدما ارتبط اسمه بالنادي طوال مسيرة احترافية امتدّت 20 عامًا.

وخاض باريزي 719 مباراة بقميص بين عامَي 1977 و1997، ولم يمثّل أي نادٍ آخر خلال مسيرته. وحمل شارة القيادة منذ سنّ 22 عامًا، ليصبح أحد أصغر قادة الفريق في تاريخه، قبل أن يحجب النادي القميص الرقم 6 تكريمًا له بعد اعتزاله.

وبقي المدافع الإيطالي وفيًّا لميلان خلال أصعب مراحله، بما فيها هبوطه مرتين إلى الدرجة الثانية في مطلع الثمانينيّات، ثمّ أسهم في قيادة الفريق خلال عصره الذهبي تحت إشراف أريغو ساكي وفابيو كابيلو.

وتُوّج باريزي مع "الروسونيري" بـ6 ألقاب في الدوري الإيطالي و3 كؤوس أوروبية أعوام 1989 و1990 و1994، كما حلّ وصيفًا في سباق الذهبية عام 1989، واختير لاحقًا لاعب القرن في تاريخ ميلان.

دوليًّا، خاض 81 مباراة مع منتخب ، وكان ضمن قائمته المتوّجة بكأس 1982 من دون أن يشارك، قبل أن يحرز المركز الثالث عام 1990 ويقود "الآزوري" إلى نهائي مونديال 1994.

ووصفه زميله السابق ماركو فان باستن بـ"يوهان كرويف المدافعين"، تقديرًا لذكائه وقراءته الاستثنائية للملعب، وبرحيله، يفقد ميلان وكرة القدم أحد أبرز رموزهما، ومدافعًا تحوّل بوفائه وقيادته وذكائه داخل الملعب إلى جزء ثابت من تاريخ اللعبة.