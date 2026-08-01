فيديو - جنون في مسقط رأس باركو

¡LOCURA POR EL COLO EN SU TIERRA NATAL! La ciudad bonaerense de 25 de Mayo organizó una gran movilización para que Valentín Barco salude a todos los hinchas que se acercaron para felicitarlo por el 2° puesto obtenido en el Mundial con Argentina.



📹 IG/ lamanana.diario pic.twitter.com/3r8FyNwlvN — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026

حظي الأرجنتيني فالنتين باركو باستقبال جماهيري حاشد في مسقط رأسه، مدينة "25 دي " التابعة لمقاطعة بوينس آيرس، احتفاءً بمساهمته مع منتخب في إحراز المركز الثاني في .ونظّمت بلدية المدينة، مساء أمس الجمعة، مسيرةً انطلقت عند الساعة الرابعة عصرًا من دوّار "لا موليتا"، حيث تجمّع عدد كبير من المشجّعين لتهنئة اللاعب المعروف بلقب "إل كولو" والترحيب بعودته إلى بلدته.وتقدّم باركو الموكب وسط الأعلام الأرجنتينية والهتافات، قبل أن تجوب القافلة عددًا من شوارع المدينة في طريقها إلى البلدي، بينما حرص اللاعب على تحيّة المشجّعين والتقاط الصور مع الأطفال الذين ارتدوا قمصان المنتخب.وتحوّل الاستقبال إلى احتفال شعبي بمسيرة الظهير الأيسر البالغ 22 عامًا، الذي نشأ في البلدة قبل انتقاله إلى بوكا جونيورز وانطلاقه في الأوروبية.كما كرّمت السلطات المحلية باركو تقديرًا لتمثيله المدينة في المحافل الدولية، وسط حضور عائلته وعدد من المسؤولين، في عبّر عن اعتزاز بلدته بما حقّقه مع المنتخب الأرجنتيني في المونديال.