فيديو - جنون في مسقط رأس باركو

حظي الأرجنتيني فالنتين باركو باستقبال جماهيري حاشد في مسقط رأسه، مدينة "25 دي مايو
" التابعة لمقاطعة بوينس آيرس، احتفاءً بمساهمته مع منتخب الأرجنتين
في إحراز المركز الثاني في كأس العالم
.
ونظّمت بلدية المدينة، مساء أمس الجمعة، مسيرةً انطلقت عند الساعة الرابعة عصرًا من دوّار "لا موليتا"، حيث تجمّع عدد كبير من المشجّعين لتهنئة اللاعب المعروف بلقب "إل كولو" والترحيب بعودته إلى بلدته.
وتقدّم باركو الموكب وسط الأعلام الأرجنتينية والهتافات، قبل أن تجوب القافلة عددًا من شوارع المدينة في طريقها إلى القصر
البلدي، بينما حرص اللاعب على تحيّة المشجّعين والتقاط الصور مع الأطفال الذين ارتدوا قمصان المنتخب.
وتحوّل الاستقبال إلى احتفال شعبي بمسيرة الظهير الأيسر البالغ 22 عامًا، الذي نشأ في البلدة قبل انتقاله إلى بوكا جونيورز وانطلاقه في كرة القدم
الأوروبية.
كما كرّمت السلطات المحلية باركو تقديرًا لتمثيله المدينة في المحافل الدولية، وسط حضور عائلته وعدد من المسؤولين، في مشهد
عبّر عن اعتزاز بلدته بما حقّقه مع المنتخب الأرجنتيني في المونديال.