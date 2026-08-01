فيديو - المهاجم النرويجي يسجّل.. والمدرّجات تُجدّف

31.07.2026, Sparta Praha🇨🇿 supporters performed the "oar" celebration following the goal by Jonatan Braut Brunes, their Norwegian🇳🇴 goalscorer, click for more here: https://t.co/8fwF7vAJ3O



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قدّمت جماهير سبارتا مشهدًا لافتًا خلال فوز فريقها على زلين (3-1)، ضمن منافسات الدوري التشيكي، بعدما احتفلت بطريقة "التجديف" عقب هدف المهاجم النرويجي يوناتان براوت برونيس.وفور اهتزاز الشباك، جلس المشجّعون في أحد مدرّجات ملعب "ليتنا" وتحرّكوا بصورة جماعيّة ومنسّقة، مردّدين الهتافات ومدّعين سحب المجاديف، لتبدو المدرّجات كأنّها قارب ضخم يقوده آلاف في توقيت واحد.وسرعان ما تحوّل الاحتفال إلى أبرز مشاهد المباراة، بفضل الدقّة الكبيرة في تنفيذه والأجواء الصاخبة التي رافقته، فيما واصل اللاعبون احتفالهم على أرض الملعب بهدف المهاجم المنضمّ حديثًا إلى صفوف الفريق.وكان سبارتا براغ قد تعاقد مع برونيس قادمًا من راكوف تشيستوخوفا البولندي بعقد طويل الأمد، بعد تسجيله 40 هدفًا في مختلف المسابقات خلال الموسمين الماضيين، ويُعدّ اللاعب البالغ 25 عامًا أحد أبرز صفقات النادي التشيكي الهجومية هذا الصيف.ومنح الهدف المهاجم النرويجي بداية مثالية أمام جماهيره الجديدة، التي اختارت الترحيب به بعرض جماعي خطف الأضواء، بينما حقّق سبارتا الأول على ملعبه هذا الموسم، معوّضًا خسارته في الجولة الافتتاحية أمام زبرويوفكا برنو (1-3).