فيديو - كاسيميرو يسجّل في ظهوره الأوّل.. في المرمى الخطأ

سجّل البرازيلي كاسيميرو هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه إنتر ميامي، خلال ظهوره الأول أمام جماهير النادي، في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) مع كولومبوس كرو، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم
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وبدأ إنتر ميامي اللقاء بصورة جيدة، وافتتح لويس سواريز التسجيل، قبل أن يجد كاسيميرو نفسه في قلب اللقطة الأبرز عند الدقيقة 34.
وحاول لاعب الوسط إيقاف هجمة مرتدة لكولومبوس بانزلاق دفاعي داخل المنطقة، إلا أنّ الكرة
ارتطمت به وتحوّلت نحو شباك فريقه، رغم محاولة الحارس روكو ريوس نوفو إبعادها.
وعاد كولومبوس ليتقدّم في الشوط الثاني، لكن نواه ألين أدرك التعادل لإنتر ميامي، ليحصل الفريقان على نقطة لكل منهما. ورفع النادي صاحب الأرض
رصيده إلى 38 نقطة، محافظًا على سلسلة من سبع مباريات من دون خسارة في الدوري.
وكان كاسيميرو قد خاض ظهوره الأول بقميص إنتر ميامي خارج أرضه أمام مونتريال، في مباراة انتهت بفوز فريقه (1-0)، قبل أن يسجّل ظهوره الأول على ملعبه الجديد أمام كولومبوس.
وشهد اللقاء أيضًا عودة ليونيل ميسي إلى المشاركة مع إنتر ميامي بعد انتهاء مشواره مع الأرجنتين في كأس العالم
2026، وجاءت النتيجة لتمنع ميامي من تحقيق فوزه السابع تواليًا في المسابقة هذا الموسم.