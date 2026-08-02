فيديو - كاسيميرو يسجّل في ظهوره الأوّل.. في المرمى الخطأ

Casemiro scored an 𝐎𝐖𝐍 𝐆𝐎𝐀𝐋 on his Inter Miami home debut in the MLS. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/0g1xWOkFdU — CentreGoals. (@centregoals) August 2, 2026

سجّل البرازيلي كاسيميرو هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه إنتر ميامي، خلال ظهوره الأول أمام جماهير النادي، في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) مع كولومبوس كرو، ضمن منافسات الدوري الأميركي .وبدأ إنتر ميامي اللقاء بصورة جيدة، وافتتح لويس سواريز التسجيل، قبل أن يجد كاسيميرو نفسه في قلب اللقطة الأبرز عند الدقيقة 34.وحاول لاعب الوسط إيقاف هجمة مرتدة لكولومبوس بانزلاق دفاعي داخل المنطقة، إلا أنّ ارتطمت به وتحوّلت نحو شباك فريقه، رغم محاولة الحارس روكو ريوس نوفو إبعادها.وعاد كولومبوس ليتقدّم في الشوط الثاني، لكن نواه ألين أدرك التعادل لإنتر ميامي، ليحصل الفريقان على نقطة لكل منهما. ورفع النادي صاحب رصيده إلى 38 نقطة، محافظًا على سلسلة من سبع مباريات من دون خسارة في الدوري.وكان كاسيميرو قد خاض ظهوره الأول بقميص إنتر ميامي خارج أرضه أمام مونتريال، في مباراة انتهت بفوز فريقه (1-0)، قبل أن يسجّل ظهوره الأول على ملعبه الجديد أمام كولومبوس.وشهد اللقاء أيضًا عودة ليونيل ميسي إلى المشاركة مع إنتر ميامي بعد انتهاء مشواره مع الأرجنتين في 2026، وجاءت النتيجة لتمنع ميامي من تحقيق فوزه السابع تواليًا في المسابقة هذا الموسم.