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فيديو - المعجبون يحاصرون صلاح خلال إجازته

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فيديو - المعجبون يحاصرون صلاح خلال إجازته
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كرة القدم

2026-08-02 | 05:45
فيديو - المعجبون يحاصرون صلاح خلال إجازته

ركض عدد كبير من المعجبين نحوه فور خروجه من البحر

تحوّلت لحظات هادئة للنجم المصري محمد صلاح خلال إجازته الصيفيّة في اليونان إلى حالة من الازدحام، بعدما ركض عدد كبير من المعجبين نحوه فور خروجه من البحر، محاولين التحدّث إليه والتقاط الصور معه.
وأظهر مقطع مصوّر التفاف عشرات الأشخاص حول قائد منتخب مصر على الشاطئ، فيما رفع بعضهم هواتفهم لتوثيق اللحظة، وسط صعوبة واضحة في تحرّك اللاعب بين الحشود.
واضطر أفراد أمن إلى التدخّل سريعًا، إذ شكّلوا طوقًا حوله وأفسحوا له طريقًا للخروج من المكان، بعدما تزايد عدد المعجبين الراغبين في الاقتراب منه. 
وكان صلاح يقضي جزءًا من إجازته الصيفيّة على أحد شواطئ اليونان، قبل العودة إلى التزاماته الرياضيّة، عندما تعرّف إليه الموجودون في المكان وسارعوا نحو موقعه.
وأعادت اللقطة إظهار الشعبية الواسعة التي يحظى بها النجم المصري، بعدما تحوّلت نزهته على الشاطئ إلى تجمّع جماهيري استدعى تدخّل الأمن وتنظيم خروجه.
 

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