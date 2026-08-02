فيديو - المعجبون يحاصرون صلاح خلال إجازته

هجوم المعجبين على صلاح خلال قضاء اجازته 😍📸 pic.twitter.com/5VCBqJK7xl — winwin (@winwinallsports) August 1, 2026

تحوّلت لحظات هادئة للنجم صلاح خلال إجازته الصيفيّة في اليونان إلى من الازدحام، بعدما ركض عدد كبير من المعجبين نحوه فور خروجه من البحر، محاولين التحدّث إليه والتقاط الصور معه.وأظهر مقطع مصوّر التفاف عشرات الأشخاص حول قائد منتخب مصر على الشاطئ، فيما رفع بعضهم هواتفهم لتوثيق اللحظة، وسط صعوبة واضحة في تحرّك اللاعب بين الحشود.واضطر أفراد أمن إلى التدخّل سريعًا، إذ شكّلوا طوقًا حوله وأفسحوا له طريقًا للخروج من المكان، بعدما تزايد عدد المعجبين الراغبين في الاقتراب منه.وكان صلاح يقضي جزءًا من إجازته الصيفيّة على أحد شواطئ اليونان، قبل العودة إلى التزاماته الرياضيّة، عندما تعرّف إليه الموجودون في المكان وسارعوا نحو موقعه.وأعادت اللقطة إظهار الشعبية الواسعة التي يحظى بها النجم المصري، بعدما تحوّلت نزهته على الشاطئ إلى تجمّع جماهيري استدعى تدخّل الأمن وتنظيم خروجه.