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تقارير تكشف موعد زفاف رونالدو وجورجينا

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تقارير تكشف موعد زفاف رونالدو وجورجينا
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كرة القدم

2026-08-02 | 19:22
تقارير تكشف موعد زفاف رونالدو وجورجينا

يستعدّ الثنائي للزواج يوم السبت 8 آب 2026، في مدينة فونشال بجزيرة ماديرا البرتغاليّة

كشفت تقارير صحافيّة تفاصيل الموعد والمكان اللذين اختارهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز لإقامة حفل زفافهما، بعد نحو 10 أعوام على بداية علاقتهما.
وبحسب التقارير، يستعدّ الثنائي للزواج يوم السبت 8 آب 2026، في مدينة فونشال بجزيرة ماديرا البرتغاليّة، مسقط رأس قائد النصر السعودي، على أن تُقام المراسم داخل كاتدرائيّة فونشال التاريخيّة.
ومن المنتظر أن ينتقل المدعوّون، عقب انتهاء المراسم، إلى فندق "سافوي بالاس| ذي الخمس نجوم، حيث يُقام حفل الاستقبال، وأفادت التقارير بأن الفندق خصّص طابقين وعددًا من مرافقه لاستضافة المناسبة خلال نهاية الأسبوع.
ويرتبط اختيار ماديرا بمكانتها الخاصّة لدى رونالدو، الذي وُلد ونشأ في فونشال قبل مغادرتها في سنّ مبكرة لبدء مسيرته الاحترافيّة.
ويرتبط رونالدو وجورجينا بعلاقة بدأت عام 2016، قبل إعلان خطوبتهما في آب - أغسطس 2025. 
ورغم انتشار تفاصيل الزفاف على نطاق واسع في الصحافة البريطانية والدولية، لم يصدر عن الثنائي حتى الآن إعلان يتضمّن الموعد الكامل أو برنامج الحفل.
 

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رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

جورجينا رودريغيز

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