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كومو يهدّد مشجّعيه

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كومو يهدّد مشجّعيه
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كرة القدم

2026-08-02 | 19:23
كومو يهدّد مشجّعيه

حامل التذكرة الموسميّة قد يفقد تذكرته وحقّه في تجديدها، إذا غاب عن أكثر من ثلاث مباريات

أعلن نادي كومو الإيطالي اعتماد إجراءات جديدة بحقّ حاملي التذاكر الموسميّة الذين يتغيّبون بصورة متكرّرة عن مباريات الفريق على أرضه، في محاولة لضمان امتلاء مدرّجات ملعب جوزيبي سينيغاليا وعدم بقاء المقاعد المحجوزة فارغة.
وأوضح النادي أنّ حامل التذكرة الموسميّة قد يفقد تذكرته وحقّه في تجديدها، إذا غاب عن أكثر من ثلاث مباريات في ملعب الفريق من دون إبلاغ الإدارة مسبقًا وتقديم سبب مقبول.
ويتيح القرار ضمنيًا للمشجّعين غير القادرين على الحضور إبلاغ النادي، بما يسمح بإعادة توفير المقعد لمشجّع آخر بدل تركه شاغرًا، خصوصًا في ظلّ محدوديّة سعة الملعب والإقبال الكبير على مباريات الفريق.
وأكّد كومو أنّ الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق جماهيره، وضمان تخصيص التذاكر لأنصار النادي، والحفاظ على الأجواء التي تميّز ملعب سينيغاليا، إلى جانب إبقاء المدرّجات العائليّة آمنة ومنظّمة.
ويندرج هذا القرار ضمن قواعد بيع التذاكر وتنظيم الحضور خلال الموسم الجديد، مع احتفاظ النادي بحق فرض عقوبات على المخالفين.
 

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كومو

ملعب جوزيبي سينيغاليا

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