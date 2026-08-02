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بريستون يُلغي وديّته مع برشلونة لسبب غريب

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بريستون يُلغي وديّته مع برشلونة لسبب غريب
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كرة القدم

2026-08-02 | 19:27
بريستون يُلغي وديّته مع برشلونة لسبب غريب

تعذّر على النادي الإنجليزي توفير عدد كافٍ من لاعبي فريقه الأوّل لخوض المواجهة

أُلغيت المباراة الودّيّة المغلقة التي كانت مقرّرة بين برشلونة وبريستون نورث إند، بعدما تعذّر على النادي الإنجليزي توفير عدد كافٍ من لاعبي فريقه الأوّل لخوض المواجهة.
وكان اللقاء مقرّرًا اليوم الاثنين في مركز "سانت جورج بارك"، ضمن معسكر برشلونة التحضيري في إنجلترا، قبل أن يبلغ بريستون النادي الكتالوني بأنّ الإصابات والغيابات التي يعانيها ستدفعه إلى الاعتماد على فريق تحت 21 عامًا.
ورفض الجهاز الفنّي لبرشلونة، بقيادة المدرّب الألماني هانزي فليك، خوض المواجهة أمام الفريق الرديف، بعدما كان يعوّل عليها لتقييم جاهزية لاعبيه في اختبار تنافسي قبل استكمال مبارياته التحضيريّة للموسم الجديد.
وقرّر برشلونة تعويض اللقاء بحصّة تدريبيّة، على أن يعود الفريق إلى كتالونيا أبكر من الموعد المحدّد سابقًا، بعدما كان من المقرّر أن تشكّل مواجهة بريستون المحطّة الأخيرة في معسكره الإنجليزي.
ويستعدّ بريستون بدوره لانطلاق استحقاقاته الرسميّة، بعد سلسلة من المباريات التحضيريّة شهدت تعرّض عدد من لاعبيه للإصابة، ما قلّص الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفنّي وأدّى إلى إلغاء اللقاء قبل موعده بيوم واحد.
 

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بريستون نورث إند

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