فيديو - لاعب يقتحم المدرّجات لمواجهة مشجّع

شهدت مباراة هاويك ألبرت وبينيكويك في الدور التمهيدي لكأس واقعةً غير مألوفة، بعدما قفز بول تانسي، لاعب هاويك، إلى المدرّجات لمواجهة أحد المشجّعين أثناء استبداله.ووقعت الحادثة في الدقيقة 88، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1). وخلال توجّه تانسي نحو مقاعد البدلاء، خلع قميصه واتجه سريعًا إلى المدرّج، قبل أن يتجاوز الحاجز ويصعد الدرج باتجاه مشجّع، فيما تدخّل اثنان من أفراد الجهاز لمنعه من مواصلة المواجهة وإبعاده عن المكان.وعقب عودة اللاعب إلى محيط الملعب، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، رغم أنّه كان قد غادر أرضية اللعب بقرار الاستبدال، وأفادت تقارير بريطانية بأن المشجّع كان يوجّه عبارات إلى تانسي خلال اللقاء، قبل أن يردّ اللاعب بهذه الطريقة.وأكّد هاويك، كيني أيتشيسون، أنّ النادي يتعامل مع الواقعة داخليًا، مشددًا على أن التصرّف غير مقبول، على أن ينتظر تقرير الحكم قبل اتخاذ أي قرار إضافي.وامتدت المباراة إلى شوطين إضافيين، قبل أن يحسم بينيكويك الفوز (2-1)، فيما خطفت واقعة طرد تانسي الاهتمام من النتيجة.