فيديو - أخ يامال يغسل الصحون

ظهر كاين، الأخ الأصغر لنجم برشلونة
والمنتخب الإسباني لامين يامال
، في مقطع فيديو وهو يغسل جميع الأطباق في المنزل
، بعد تناوله الطعام الذي أعدّته والدته شيلا إبانا للعائلة.
وقرّر الطفل، البالغ ثلاثة أعوام، مساعدة والدته في تنظيف المطبخ شكرًا لها، بعدما أعجبه الطعام الذي حضّرته.
وكان كاين قد خطف الأضواء مؤخرًا خلال ظهوره في مدرّجات كأس العالم
2026 لمساندة أخيه والمنتخب الإسباني، قبل أن يشارك اللاعبين احتفالاتهم عقب التتويج باللقب.
كما اعتاد الظهور إلى جانب لامين في عدد من المناسبات، بعدما حرص نجم برشلونة على اصطحابه إلى أرض الملعب خلال الاحتفالات التي أعقبت أبرز إنجازاته.
وسبق أن تحدّث يامال عن أهميّة عائلته في حياته، مؤكدًا أنّ تأمين حياة أفضل لوالدته وأخيه يُعدّ من أبرز دوافعه في مسيرته الكرويّة.