فيديو - استقبال جنوني لفوزينيا في تشيلي

Look at the crowd for Vozinha's arrival at the airport in Chile ahead of his move to Colo-Colo ❤️🇨🇻 pic.twitter.com/zTpIOGNCYU — (@ESPNFC) August 3, 2026

حظي حارس مرمى منتخب فوزينيا باستقبال جماهيري حاشد لدى وصوله إلى تشيلي، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف كولو كولو.ووصل الحارس البالغ 40 عامًا إلى مطار أرتورو ميرينو بينيتيز في مساء الأحد، حيث احتشد أكثر من ألف مشجّع داخل مبنى الركاب وخارجه، حاملين أعلام النادي ومردّدين اسم اللاعب وسط قرع الطبول والهتافات.وتسبّب الحضور الكبير في ازدحام واضح عند خروج فوزينيا من ، قبل أن يشقّ طريقه بين المشجّعين الذين حرصوا على تصوير لحظة وصوله والترحيب به.وكان كولو كولو قد أعلن التعاقد مع الحارس في 24 - يوليو، غير أنّ وصوله إلى تشيلي تأجّل ثلاث مرات بسبب مشكلات مرتبطة بالوثائق وظروف شخصيّة، ما زاد ترقّب الجماهير لوصوله.وبزغ اسم فوزينيا خلال 2026، بعدما قدّم مستويات لافتة مع منتخب الرأس الأخضر وأسهم في بلوغه دور الـ32، ليحظى بشعبية عقب البطولة.ومن المنتظر أن يوقّع عقدًا لمدّة ستّة أشهر، مع إمكانيّة تمديده عامًا إضافيًّا، قبل بدء التدريبات مع فريقه الجديد.