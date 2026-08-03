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فيديو - استقبال جنوني لفوزينيا في تشيلي

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فيديو - استقبال جنوني لفوزينيا في تشيلي
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كرة القدم

2026-08-03 | 18:56
فيديو - استقبال جنوني لفوزينيا في تشيلي

حظي حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينيا باستقبال جماهيري حاشد لدى وصوله إلى تشيلي

حظي حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينيا باستقبال جماهيري حاشد لدى وصوله إلى تشيلي، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف كولو كولو.
ووصل الحارس البالغ 40 عامًا إلى مطار أرتورو ميرينو بينيتيز في سانتياغو مساء الأحد، حيث احتشد أكثر من ألف مشجّع داخل مبنى الركاب وخارجه، حاملين أعلام النادي ومردّدين اسم اللاعب وسط قرع الطبول والهتافات.
وتسبّب الحضور الكبير في ازدحام واضح عند خروج فوزينيا من المطار، قبل أن يشقّ طريقه بين المشجّعين الذين حرصوا على تصوير لحظة وصوله والترحيب به.
وكان كولو كولو قد أعلن التعاقد مع الحارس في 24 تموز - يوليو، غير أنّ وصوله إلى تشيلي تأجّل ثلاث مرات بسبب مشكلات مرتبطة بالوثائق وظروف شخصيّة، ما زاد ترقّب الجماهير لوصوله.
وبزغ اسم فوزينيا خلال كأس العالم 2026، بعدما قدّم مستويات لافتة مع منتخب الرأس الأخضر وأسهم في بلوغه دور الـ32، ليحظى بشعبية واسعة عقب البطولة.
ومن المنتظر أن يوقّع عقدًا لمدّة ستّة أشهر، مع إمكانيّة تمديده عامًا إضافيًّا، قبل بدء التدريبات مع فريقه الجديد.
 
 
 

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