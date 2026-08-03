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فيديو - مواجهة تجمع أبًا بابنه في الأوروغواي

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فيديو - مواجهة تجمع أبًا بابنه في الأوروغواي
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كرة القدم

2026-08-03 | 19:04
فيديو - مواجهة تجمع أبًا بابنه في الأوروغواي

احتضن جوناثان دوس سانتوس ابنه أغوستين دوس سانتوس عقب صافرة النهاية

شهدت مباراة ناسيونال وبروجريسو في الدوري الأوروغواياني مشهدًا عائليًا لافتًا، بعدما احتضن جوناثان دوس سانتوس، مهاجم بروجريسو، ابنه أغوستين دوس سانتوس، لاعب وسط ناسيونال، عقب صافرة النهاية.
وأقيمت المباراة على ملعب "غران باركي سنترال"، ضمن الجولة السابعة من بطولة إنترميديو، وانتهت بفوز ناسيونال (2-1). وشارك أغوستين، البالغ 18 عامًا، أساسيًا وخاض الدقائق التسعين كاملة مرتديًا القميص رقم 10، بينما بقي والده جوناثان، البالغ 34 عامًا، على دكة بدلاء بروجريسو ولم يشارك؟
وخلال اللقاء، تعرّض أغوستين لخطأ من لاعب بروجريسو أغوستين أوكامبو، أدى إلى طرد الأخير، وبعد انتهاء المباراة، توجّه اللاعب الشاب إلى والده داخل أرض الملعب، قبل أن يتبادلا العناق أمام الكاميرات.
وكان أغوستين قد سجّل ظهوره الأول مع الفريق الأول لناسيونال في 16 آب - أغسطس 2025، والمفارقة أنّ تلك المباراة كانت أيضًا أمام بروجريسو، وخاض منذ ذلك الحين 27 مباراة رسمية مع الفريق.
وعقب اللقاء، نشر أغوستين صورة العناق عبر حسابه، وكتب أنّ اللحظة كانت "حلمًا تحقق"، قبل أن يوجّه رسالة قصيرة إلى والده قال فيها "أحبّك يا أبي".
 
 

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