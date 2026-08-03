فيديو - مواجهة تجمع أبًا بابنه في الأوروغواي

جوناثان دوس سانتوس لاعب بروجريسو (34 سنة) يحتضن ابنه ألكسندر لاعب ناسيونال(18 عاما) بعد مباراة الفريقين في الدوري الأوروجواياني



ألكسندر شارك في المباراة كاملة أمام أنظار والده من على دكة البدلاء pic.twitter.com/mP9yPterV6 — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) August 3, 2026

شهدت مباراة وبروجريسو في الدوري الأوروغواياني مشهدًا عائليًا لافتًا، بعدما احتضن جوناثان دوس ، مهاجم بروجريسو، ابنه أغوستين دوس سانتوس، لاعب وسط ناسيونال، عقب صافرة النهاية.وأقيمت المباراة على ملعب "غران باركي سنترال"، ضمن الجولة السابعة من بطولة إنترميديو، وانتهت بفوز ناسيونال (2-1). وشارك أغوستين، البالغ 18 عامًا، أساسيًا وخاض الدقائق التسعين كاملة مرتديًا القميص رقم 10، بينما بقي والده جوناثان، البالغ 34 عامًا، على دكة بدلاء بروجريسو ولم يشارك؟وخلال اللقاء، تعرّض أغوستين لخطأ من لاعب بروجريسو أغوستين أوكامبو، أدى إلى طرد الأخير، وبعد انتهاء المباراة، توجّه اللاعب الشاب إلى والده داخل أرض الملعب، قبل أن يتبادلا العناق أمام الكاميرات.وكان أغوستين قد سجّل ظهوره الأول مع الفريق الأول لناسيونال في 16 آب - 2025، والمفارقة أنّ تلك المباراة كانت أيضًا أمام بروجريسو، وخاض منذ ذلك الحين 27 مباراة رسمية مع الفريق.وعقب اللقاء، نشر أغوستين صورة العناق عبر حسابه، وكتب أنّ اللحظة كانت "حلمًا تحقق"، قبل أن يوجّه رسالة قصيرة إلى والده قال فيها "أحبّك يا أبي".