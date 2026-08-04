فيديو - رونالدو يقطع إجازته من أجل النصر

القائـد كريستيانو رونالدو يلتقي بنجوم الفريق قبل مواجهة #النصر_الميريا 🤩 pic.twitter.com/szIUbd8ski — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 4, 2026

قطع البرتغالي كريستيانو رونالدو إجازته للحضور إلى معسكر النصر في البرتغال، قبيل المباراة الودّية التي تجمع الفريق السعودي بألميريا الإسباني مساء ، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.ووصل قائد النصر إلى مقرّ الفريق قبل اللقاء المقرّر في مدينة أويراس، حيث حرص على تحيّة زملائه وأفراد الجهازين الفني والإداري، في أول ظهور له داخل معسكر الفريق بعد حصوله على فترة راحة إضافية عقب مشاركته مع منتخب البرتغال في .كما التقى رونالدو بالمدرب أنجي بوستيكوغلو، الذي تولّى قيادة النصر في - يوليو بعقد يمتد لموسمين، خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس. وشكّل اللقاء أول تواصل مباشر بين قائد الفريق ومدربه الجديد، قبل انضمام اللاعب إلى التدريبات الجماعية والتحضير للاستحقاقات المقبلة.ولن يشارك رونالدو في المواجهة الودّية، لكنه قرّر متابعتها من الملعب والاطلاع على عمل الجهاز الفني الجديد، وتكتسب المباراة طابعًا خاصًّا بالنسبة إلى النجم البرتغالي، بعد استحواذه في مارس الماضي على حصة تبلغ 25% من أسهم نادي ألميريا، في خطوة وسّعت حضوره في خارج المستطيل الأخضر.وتُعدّ مواجهة ألميريا في معسكر النصر، قبل عودة الفريق إلى الرياض واستكمال تحضيراته لانطلاق الموسم، الذي يدخله بصفته حامل لقب الدوري السعودي.