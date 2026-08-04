فيديو - وداع مهيب لباريزي في ميلانو

Impresionante despedida a Franco Baresi en Milán.



El adiós a una LEYENDA del fútbol italiano 👏🇮🇹



❤️🥺 Realmente conmovedor.pic.twitter.com/eWDpf35jyb — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 4, 2026

ودّعت مدينة ميلانو، أمس، أسطورة نادي والمنتخب فرانكو باريزي، في جنازة أُقيمت داخل كاتدرائية سانت أمبروجيو، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة عدد من أبرز نجوم والعالمية.واصطفّ المشجّعون خارج الكاتدرائية حاملين أعلام ميلان والقمصان التي تحمل الرقم 6، الذي حجبه النادي بعد اعتزال قائده التاريخي، فيما رُفعت لافتة كُتب عليها "وداعًا أيها القائد".كما حضر مراسم التشييع باولو مالديني وروبرتو باجيو وأليساندرو كوستاكورتا وفابيو كابيلو، إلى جانب شخصيات رياضية وإدارية ارتبطت بمسيرة باريزي.وسبق انطلاق المراسم إعلان بلدية ميلانو الحداد في المدينة، مع تنكيس الأعلام فوق المباني الرسمية، في تعبير أيضًا عن المكانة التي احتلّها باريزي لدى جماهير النادي والكرة الإيطالية.وتوفّي المدافع الإيطالي عن 66 عامًا، بعدما أمضى كامل مسيرته الاحترافية، الممتدة 20 عامًا، بقميص ميلان، وتولّى شارة قيادته خلال 15 موسمًا، وحقّق مع النادي 6 ألقاب في الدوري الإيطالي و3 ألقاب أوروبية كبرى.وعلى الصعيد الدولي، كان باريزي ضمن منتخب المتوّج بكأس 1982، وقاد "الأتزوري" إلى نهائي نسخة 1994 أمام البرازيل.