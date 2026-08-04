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ميسي يتبرّع لمدريد

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ميسي يتبرّع لمدريد
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كرة القدم

2026-08-04 | 17:57
ميسي يتبرّع لمدريد

قدّم الأرجنتيني ليونيل ميسي تبرعًا بقيمة 80 ألف يورو للمساهمة في إعادة إعمار منطقة سييرا أويستي في مدريد

قدّم الأرجنتيني ليونيل ميسي تبرعًا بقيمة 80 ألف يورو للمساهمة في إعادة إعمار منطقة سييرا أويستي في مدريد، بعدما تضرّرت بصورة واسعة من حرائق الغابات التي اجتاحت المنطقة خلال الأسابيع الماضية.
وأعلنت رئيسة حكومة إقليم مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، مبادرة قائد إنتر ميامي عبر حسابها الرسمي، موجّهة إليه الشكر على دعمه، ومؤكّدة أنّ سكّان مدريد يتطلّعون إلى استقباله وتكريمه على هذه اللفتة.
وبحسب وسائل إعلام إسبانيّة، تواصل ممثلون عن ميسي مع حكومة الإقليم لإتمام التبرع من خلال القناة الرسمية التي أُطلقت في 29 تموز - يوليو لجمع الأموال المخصّصة لإصلاح الأضرار وإعادة تأهيل البلدات المتضرّرة.
واجتاحت الحرائق أكثر من 27 ألف هكتار، وألحقت أضرارًا بـ17 بلدية، كما أدّت إلى إجلاء أو إبقاء عشرات الآلاف من السكان داخل منازلهم احترازيًا، قبل أن تعلن السلطات السيطرة على النيران وبدء عودة الأهالي تدريجيًا.
ووصلت قيمة المساهمات التي جُمعت عبر المبادرة الرسمية إلى نحو 200 ألف يورو، على أن تُستخدم في ترميم الممتلكات والبنية التحتيّة واستعادة المناطق الطبيعيّة. وتشمل أعمال التعافي دعم الأسر المتضررة وإعادة الخدمات الأساسية إلى البلدات. 
ويأتي تبرع ميسي ضمن الجهود الرامية إلى تسريع عملية التعافي من أكبر حريق شهدته المنطقة منذ عقود.
 

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