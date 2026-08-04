فيديو - مراوغة برازيلية تُحرج دفاع بايرن ميونخ

خطف البرازيلي ماتيوس أياس الأنظار خلال المباراة الودّية التي جمعت فريقه جيجو إس كيه الكوري الجنوبي ببايرن ميونيخ، بعدما قدّم مراوغة استثنائية أسفرت عن هدف التعادل في شباك بطل ألمانيا
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وجاءت اللقطة في الدقيقة 14، عندما تسلّم أياس الكرة
داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرفعها من فوق المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي بمهارة "قوس قزح" (Rainbow Flick)، متجاوزًا دفاع بايرن، ثم مرّرها إلى لي تشانغ مين الذي سدّدها مباشرة في المرمى، معيدًا المباراة إلى التعادل (1-1).
وكان بايرن قد افتتح التسجيل في الدقيقة 12 عبر لاعبه الشاب فيليبي تشافيز، قبل أن يردّ جيجو سريعًا بهدف صنعه أياس. وتمكّن الفريق الألماني لاحقًا من حسم المباراة (2-1)، بعد هدف أحرزه باستيان أسومو قبل نهاية الشوط الأول.
ورغم خسارة فريقه، تحوّل أياس إلى أبرز نجوم المواجهة بفضل اللقطة الفنية التي أربكت دفاع بايرن، ونالت إشادة واسعة
في التغطيات الألمانية
والكورية للمباراة.
ويلعب المهاجم البرازيلي، البالغ 29 عامًا، مع جيجو منذ عام 2026، بعد مسيرة تنقّل خلالها بين عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية.