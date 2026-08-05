فيديو - نيمار يستفزّ ريمو بعد الإقصاء

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre e dirigentes do Remo.



📽️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

أشعل الأجواء في المنطقة المختلطة لملعب "مانغيراو"، عقب تأهّل إلى ربع نهائي على حساب ريمو، بعدما دخل في مشادّة مع مسؤولين ومشجّعين من الفريق المضيف.وبعد صافرة النهاية، توجّه نحو المؤدّي إلى غرف الملابس، وردّد أمام الحاضرين "أُقصيتم! أُقصيتم!"، مع حركات احتفاليّة أثارت غضب مسؤولي ريمو، قبل أن يتدخّل عناصر الأمن للفصل بين الطرفين ومنع تطوّر الموقف.وكان التوتر قد بدأ قبل المباراة، إذ تعرّض نيمار لصافرات استهجان خلال الإحماء، فردّ بالتصفيق بصورة ساخرة نحو المدرجات. وبعد اللقاء، وجّه رئيس ريمو أنطونيو كارلوس تيكسيرا انتقادات حادة إلى قائد سانتوس، معتبرًا أنّ تصرّفه لا يليق بلاعب يحظى بمكانة كبيرة لدى الأطفال والمشجعّين.وفاز سانتوس بهدف دون ردّ في لقاء الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي. وشارك نيمار مع بداية الشوط الثاني، وأسهم في صناعة هدف الفوز الذي أحرزه روني.وشهدت المباراة أيضًا طرد مدافع ريمو مارلون في الشوط الأول بعد مراجعة تقنية الفيديو، وهو قرار اعترض عليه النادي المضيف، فيما امتنع مدرّبه ليو عن حضور المؤتمر الصحفي احتجاجًا على التحكيم، وسط أجواء متوترة استمرت حتى مغادرة الفريقين.