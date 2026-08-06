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فيديو - جرذ يراوغ أمن "ماراكانا"

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فيديو - جرذ يراوغ أمن &quot;ماراكانا&quot;
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كرة القدم

2026-08-06 | 19:26
فيديو - جرذ يراوغ أمن "ماراكانا"

ظهر جرذ في المنطقة المختلطة عقب مباراة فلومينينسي وفاسكو دا غاما

شهدت الممرات الداخلية لملعب "ماراكانا" لقطة غير مألوفة، بعدما ظهر جرذ في المنطقة المختلطة عقب مباراة فلومينينسي وفاسكو دا غاما ضمن كأس البرازيل، ليتحوّل سريعًا إلى بطل مشهد طريف بعيدًا عن أحداث المواجهة.
وأظهر مقطع مصوّر الحيوان وهو يركض عبر المنطقة المخصّصة لمرور اللاعبين والإعلاميين، قبل أن يصادف أحد موظفي الأمن الذي حاول إبعاده بركلة. لكن محاولته أخفقت، بعدما غيّر الجرذ اتجاهه في اللحظة المناسبة وتجاوز الموظف، ثم واصل طريقه؟
وأثارت اللقطة ضحكات الموجودين، فيما شبّهتها صفحات رياضية برازيلية بمراوغة ناجحة داخل أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، إذ بدا موظف الأمن عاجزًا عن مجاراة "الزائر" السريع.
ووقعت الحادثة بعد نهاية ديربي ريو دي جانيرو بين فلومينينسي وفاسكو، قبل أن يغادر الجرذ المكان من دون أن يتمكّن الموظف من اعتراضه، في لقطة أضافت مشهدًا استثنائيًا إلى أجواء المباراة، ولكن هذه المرة في ممرّات الملعب لا فوق أرضيته.
 

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ماراكانا

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