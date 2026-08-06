فيديو - قميص فوزينيا يهبط من السماء

قدّم نادي كولو كولو حارسه الجديد فوزينيا بطريقة استثنائية، بعدما هبط المظلّي التشيلي سيباستيان "أرديّا" ألفاريز داخل ملعب "مونومنتال" في سانتياغو
، حاملًا القميص الأسود الذي سيرتديه الحارس مع الفريق ويحمل الرقم 29.
وجاءت اللقطة خلال حفل جماهيري مجاني أقامه النادي لتقديم الحارس القادم من الرأس الأخضر
، بحضور نحو 30 ألف مشجع، إذ دخل فوزينيا إلى أرض الملعب على وقع نشيد كولو كولو، قبل أن يظهر ألفاريز في السماء ويهبط بالمظلة فوق أرضية الملعب لتسليمه قميصه الجديد؟
ويُعرف الحارس البالغ 40 عامًا باسم
فوزينيا، فيما اسمه الكامل جوسيمار جوزيه إيفورا دياز وقد وقّع عقدًا لمدة 6 أشهر
، يتضمّن خيار التمديد موسمًا إضافيًّا، كما حصل النادي على موافقة رابطة الدوري التشيلي لوضع لقبه "فوزينيا" على القميص بدلًا من اسم عائلته.
واكتسب الحارس شهرة كبيرة عقب ظهوره اللافت مع منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم
، قبل أن يبدأ تجربته الأولى في كرة القدم
الأميركية الجنوبية بقميص أحد أبرز أندية تشيلي.