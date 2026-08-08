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فيديو - بيدري يفي بوعد المونديال

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فيديو - بيدري يفي بوعد المونديال
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كرة القدم

2026-08-08 | 18:56
فيديو - بيدري يفي بوعد المونديال

كان نجم برشلونة قد تعهّد بصبغ شعره في حال نجاح إسبانيا في إحراز كأس العالم

وفى بيدري غونزاليس بالوعد الذي قطعه قبل كأس العالم، بعدما غيّر لون شعره عقب تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي.
وكان نجم برشلونة قد تعهّد بصبغ شعره باللون الأبيض أو الأشقر في حال نجاح إسبانيا في إحراز كأس العالم، قبل أن يؤكد بعد البطولة أنه سينفّذ وعده عقب انتهاء رحلته إلى الصين وقبل العودة إلى صفوف النادي الكتالوني استعدادًا للموسم الجديد.
وبالفعل، ظهر بيدري بإطلالة جديدة وشعر مصبوغ باللون الأبيض، لينضم إلى عدد من لاعبي "لا روخا" الذين نفّذوا وعودًا أطلقوها قبل المونديال بعد الفوز على الأرجنتين (1-0) في المباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخ إسبانيا؟
وكان زميله غافي قد سبقه قبل أيام بصبغ شعره باللون الوردي تنفيذًا لوعد مماثل، فيما اختار مارك كوكوريّا تخليد التتويج بطريقة مختلفة، بعدما نفّذ وعده بوضع وشم مرتبط بمدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي.
 
 

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