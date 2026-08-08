فيديو - بيدري يفي بوعد المونديال

Así luce Pedri tras su nuevo look 🧑🏻‍🦳😉 pic.twitter.com/AwWhInkhvX — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 8, 2026

وفى بيدري غونزاليس بالوعد الذي قطعه قبل ، بعدما غيّر لون شعره عقب تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي.وكان نجم قد تعهّد بصبغ شعره باللون أو الأشقر في حال نجاح في إحراز كأس ، قبل أن يؤكد بعد البطولة أنه سينفّذ وعده عقب انتهاء رحلته إلى وقبل العودة إلى صفوف النادي الكتالوني استعدادًا للموسم الجديد.وبالفعل، ظهر بيدري بإطلالة وشعر مصبوغ باللون الأبيض، لينضم إلى عدد من لاعبي "لا روخا" الذين نفّذوا وعودًا أطلقوها قبل المونديال بعد الفوز على (1-0) في المباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخ إسبانيا؟وكان زميله غافي قد سبقه قبل أيام بصبغ شعره باللون الوردي تنفيذًا لوعد مماثل، فيما اختار مارك كوكوريّا تخليد التتويج بطريقة مختلفة، بعدما نفّذ وعده بوضع وشم مرتبط بمدرب المنتخب دي لا فوينتي.