أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - هبوط مجنون قبل صافرة البداية في هولندا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - هبوط مجنون قبل صافرة البداية في هولندا
A-
A+

كرة القدم

2026-08-08 | 18:57
فيديو - هبوط مجنون قبل صافرة البداية في هولندا

المظلّيّ وصل إلى أرض الملعب بسرعة كبيرة وانحرف باتجاه المنطقة المحيطة بالمرمى

شهدت مباراة غو أهيد إيغلز وويليم تو، في افتتاح مشوارهما بالدوري الهولندي، لقطة غير مألوفة حتى قبل انطلاق صافرة البداية، بعدما هبط مظلّيّ داخل ملعب "دي أديلارشورست" في ديفينتر بطريقة خرجت عن المخطط.
وكان الهبوط جزءًا من فقرة ترفيهية سبقت المباراة، إلّا أنّ المظلّيّ وصل إلى أرض الملعب بسرعة كبيرة وانحرف باتجاه المنطقة المحيطة بالمرمى، قبل أن ينهي هبوطه بصورة قاسية بالقرب من اللوحات الإعلانية، وسط دهشة الموجودين في الملعب. 
ولم تكن الإثارة خارج الملعب وحدها، إذ شهدت المباراة نفسها 5 أهداف. افتتح ديفين هاين التسجيل لويليم الثاني في الدقيقة 13، قبل أن يعادل سورين تنغستيد النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 30.
وفي الشوط الثاني، فرض غو أهيد إيغلز سيطرته وسجل 3 أهداف عبر ميلي ميولينستين في الدقيقة 61، وإريك فلاتاكر في الدقيقة 63، ويوليوس ديركسن في الدقيقة 69، ليحسم اللقاء بنتيجة (4-1) ويحصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد.
 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - احتفال مجنون بفوز الأرجنتين .. في بنغلادش!!
2026-06-17

فيديو - احتفال مجنون بفوز الأرجنتين .. في بنغلادش!!

فيديو - أوزبكستان في موقف غير مألوف قبل مواجهة هولندا
2026-06-09

فيديو - أوزبكستان في موقف غير مألوف قبل مواجهة هولندا

لحظة هبوط صاروخ (فيديو)
2026-08-04

لحظة هبوط صاروخ (فيديو)

الجيش الاسرائيلي ينشر.. هبوط مسيرة واستهداف (فيديو)
2026-05-27

الجيش الاسرائيلي ينشر.. هبوط مسيرة واستهداف (فيديو)

فيديو - هبوط مجنون قبل صافرة البداية في هولندا

رياضة

كرة القدم

ويليم تو

غو أهيد إيغلز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميسي يفقد والده
نجل زيدان يبدأ تجربته مع ريد ستار

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم
19:04

فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم

حظي بيدرو بورو باستقبال استثنائي عند عودته إلى تدريبات توتنهام

19:04

فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم

حظي بيدرو بورو باستقبال استثنائي عند عودته إلى تدريبات توتنهام

أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة
2026-08-12

أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة

انتشرت تقارير تفيد بأنّه أظهر علامات حياة داخل المشرحة

2026-08-12

أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة

انتشرت تقارير تفيد بأنّه أظهر علامات حياة داخل المشرحة

فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي
2026-08-12

فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي

فوجئ المشجّعون بوجود مجموعة من نجوم الفريق الجدد واستطاعوا لقاءهم عن قرب

2026-08-12

فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي

فوجئ المشجّعون بوجود مجموعة من نجوم الفريق الجدد واستطاعوا لقاءهم عن قرب

اخترنا لك
فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم
19:04
أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة
2026-08-12
فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي
2026-08-12
فيديو - مراوغات مجنونة ثم اشتباك.. فطرد!
2026-08-12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026