فيديو - هبوط مجنون قبل صافرة البداية في هولندا

Absolute chaos in the Go Ahead Eagles vs Willem II game 😳😭 pic.twitter.com/5mGA0d6M6h — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) August 8, 2026

شهدت مباراة غو أهيد إيغلز وويليم تو، في افتتاح مشوارهما بالدوري ، لقطة غير مألوفة حتى قبل انطلاق صافرة البداية، بعدما هبط مظلّيّ داخل ملعب "دي أديلارشورست" في ديفينتر بطريقة خرجت عن المخطط.وكان الهبوط جزءًا من فقرة ترفيهية سبقت المباراة، إلّا أنّ المظلّيّ وصل إلى أرض الملعب بسرعة كبيرة وانحرف باتجاه المنطقة المحيطة بالمرمى، قبل أن ينهي هبوطه بصورة قاسية بالقرب من اللوحات الإعلانية، وسط دهشة الموجودين في الملعب.ولم تكن الإثارة خارج الملعب وحدها، إذ شهدت المباراة نفسها 5 أهداف. افتتح ديفين هاين التسجيل لويليم الثاني في الدقيقة 13، قبل أن يعادل سورين تنغستيد النتيجة لأصحاب في الدقيقة 30.وفي الشوط الثاني، فرض غو أهيد إيغلز سيطرته وسجل 3 أهداف عبر ميلي ميولينستين في الدقيقة 61، وإريك فلاتاكر في الدقيقة 63، ويوليوس ديركسن في الدقيقة 69، ليحسم اللقاء بنتيجة (4-1) ويحصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد.