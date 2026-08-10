أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

تجديد عقد يثير ضجّة في إسبانيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تجديد عقد يثير ضجّة في إسبانيا
A-
A+

كرة القدم

2026-08-10 | 19:21
تجديد عقد يثير ضجّة في إسبانيا

قرّر النادي التعامل مع تجديد عقد مسؤول المعدّات كما لو أنّه أحد لاعبي الفريق

لفت نادي أونيون مولينينسي الإسباني الأنظار بطريقة إعلانه تجديد عقد مسؤول معدّات الفريق بيدرو غارسيا، الملقب بـ"بيريكو"، بعدما كان الرجل قد تعرّض لسيل من الإهانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند الإعلان عن استمراره مع النادي الموسم الماضي.
ويلعب أونيون مولينينسي في المجموعة الـ13 من دوري الدرجة الخامسة الإسباني، وقرّر التعامل مع تجديد عقد بيريكو كما لو أنّه أحد لاعبي الفريق، معلنًا بقاءه لموسم إضافي بعد 16 عامًا أمضاها مسؤولًا عن معدّات مختلف فئات النادي.
وكان إعلان مماثل في 2025 قد تحوّل إلى موجة من التعليقات المسيئة بحقّ الرجل البالغ 54 عامًا، بسبب مظهره وطريقة تقديم خبر تجديد عقده، ليختار النادي هذه المرّة الردّ برسالة دعم واضحة.
وقال النادي في بيانه إنّ الضجّة السابقة جعلت بيريكو معروفًا "للأسباب الخاطئة"، لكنّه شدّد على أنّ أهمّ ما يمثّله النادي هو الاحترام والعمل والمحبة، مضيفًا في رسالته إليه: "معك، غرفة الملابس تفوز دائمًا".
ووصف أونيون مولينينسي بيريكو بـ"أفضل مسؤول معدّات في إسبانيا"، مؤكّدًا أنّ بعض عقود التجديد تعزّز الفريق داخل الملعب، فيما يحافظ بعضها الآخر على روح النادي.
 

مقالات ذات صلة

حسن البلام يثير ضجة واسعة بتقليد أم كلثوم على المسرح
2026-06-02

حسن البلام يثير ضجة واسعة بتقليد أم كلثوم على المسرح

إخضاع سيريناي ساريكايا لتحاليل مخدرات يثير ضجة
2026-05-26

إخضاع سيريناي ساريكايا لتحاليل مخدرات يثير ضجة

تعميم عن الأعراس يثير ضجة في سوريا
2026-05-19
Play

تعميم عن الأعراس يثير ضجة في سوريا

هل وصف حسام تحسين بيك سوريا بـ"مقبرة الفن"؟ تصريحاته تثير ضجة واسعة
2026-05-23

هل وصف حسام تحسين بيك سوريا بـ"مقبرة الفن"؟ تصريحاته تثير ضجة واسعة

تجديد عقد يثير ضجّة في إسبانيا

رياضة

كرة القدم

بيدرو غارسيا

أونيون مولينينسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صدمة جديدة تضرب باردغجي
نجم أرجنتيني من الملعب إلى مركز احتجاز مشدّد

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم
19:04

فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم

حظي بيدرو بورو باستقبال استثنائي عند عودته إلى تدريبات توتنهام

19:04

فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم

حظي بيدرو بورو باستقبال استثنائي عند عودته إلى تدريبات توتنهام

أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة
2026-08-12

أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة

انتشرت تقارير تفيد بأنّه أظهر علامات حياة داخل المشرحة

2026-08-12

أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة

انتشرت تقارير تفيد بأنّه أظهر علامات حياة داخل المشرحة

فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي
2026-08-12

فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي

فوجئ المشجّعون بوجود مجموعة من نجوم الفريق الجدد واستطاعوا لقاءهم عن قرب

2026-08-12

فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي

فوجئ المشجّعون بوجود مجموعة من نجوم الفريق الجدد واستطاعوا لقاءهم عن قرب

اخترنا لك
فيديو - في توتنهام ممرّ شرفي ضخم لبطل العالم
19:04
أُعلنت وفاته... ثم بدأت القصة الغريبة
2026-08-12
فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي
2026-08-12
فيديو - مراوغات مجنونة ثم اشتباك.. فطرد!
2026-08-12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026