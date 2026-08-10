تجديد عقد يثير ضجّة في إسبانيا

لفت نادي أونيون مولينينسي الإسباني الأنظار بطريقة إعلانه تجديد عقد مسؤول معدّات الفريق ، الملقب بـ"بيريكو"، بعدما كان الرجل قد تعرّض لسيل من الإهانات عبر عند الإعلان عن استمراره مع النادي الموسم الماضي.ويلعب أونيون مولينينسي في المجموعة الـ13 من الدرجة الخامسة الإسباني، وقرّر التعامل مع تجديد عقد بيريكو كما لو أنّه أحد لاعبي الفريق، معلنًا بقاءه لموسم إضافي بعد 16 عامًا أمضاها مسؤولًا عن معدّات مختلف فئات النادي.وكان إعلان مماثل في 2025 قد تحوّل إلى موجة من التعليقات المسيئة بحقّ الرجل البالغ 54 عامًا، بسبب مظهره وطريقة تقديم خبر تجديد عقده، ليختار النادي هذه المرّة الردّ برسالة دعم واضحة.في بيانه إنّ الضجّة السابقة جعلت بيريكو معروفًا "للأسباب الخاطئة"، لكنّه شدّد على أنّ أهمّ ما يمثّله النادي هو الاحترام والعمل والمحبة، مضيفًا في رسالته إليه: "معك، غرفة الملابس تفوز دائمًا".ووصف أونيون مولينينسي بيريكو بـ"أفضل مسؤول معدّات في "، مؤكّدًا أنّ بعض عقود التجديد تعزّز الفريق داخل الملعب، فيما يحافظ بعضها الآخر على روح النادي.