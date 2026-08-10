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ميسي يلجأ إلى القضاء لحماية خصوصيّة عائلته

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ميسي يلجأ إلى القضاء لحماية خصوصيّة عائلته
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كرة القدم

2026-08-10 | 19:23
ميسي يلجأ إلى القضاء لحماية خصوصيّة عائلته

يتّجه ليونيل ميسي إلى اتخاذ إجراءات قانونيّة ضدّ وسائل إعلام أرجنتينيّة

يتّجه ليونيل ميسي إلى اتخاذ إجراءات قانونيّة ضدّ وسائل إعلام أرجنتينيّة، على خلفية ما اعتبره انتهاكًا لخصوصيّة عائلته خلال مراسم وداع والده خورخي ميسي، الذي توفّي عن 68 عامًا في مدينة روزاريو.
وبحسب الصحافي الأرجنتيني فران كاساريتو، قرّر قائد المنتخب الأرجنتيني تكليف فريقه القانوني بملاحقة وسائل إعلام وصحافيّين نشروا مواد من مراسم التشييع، رغم رغبة العائلة في إبقائها بعيدة عن التغطية الإعلامية.
وكانت مراسم الوداع قد أُقيمت بصورة خاصّة وتحت إجراءات أمنية مشددة في مقبرة "إل برادو" بمدينة بيريز، بالقرب من روزاريو.
وكان ميسي قد عاد إلى مسقط رأسه برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفاله الثلاثة، للانضمام إلى والدته سيليا وإخوته وأفراد العائلة في وداع خورخي، الذي رافق نجله طوال مسيرته وتولى إدارة أعماله لسنوات طويلة.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من توتر سابق بين عائلة ميسي وبعض وسائل الإعلام، حين اضطرت الأسرة إلى نفي خبر كاذب عن وفاة خورخي أثناء فترة علاجه، وطالبت آنذاك باحترام خصوصيته والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بحالته الصحية.
 

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ميسي يلجأ إلى القضاء لحماية خصوصيّة عائلته

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خورخي ميسي

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