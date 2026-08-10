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باتيستوتا يرتدي قميص فيورنتينا مجدّدًا

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باتيستوتا يرتدي قميص فيورنتينا مجدّدًا
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كرة القدم

2026-08-10 | 19:24
باتيستوتا يرتدي قميص فيورنتينا مجدّدًا

يستعدّ غابرييل باتيستوتا للعودة إلى ارتداء قميص فيورنتينا


يستعدّ غابرييل باتيستوتا للعودة إلى ارتداء قميص فيورنتينا، بعدما أعلن النادي الإيطالي مشاركته في مباراة احتفالية ضمن فعاليّات مئويته، تجمع نجوم "الفيولا" السابقين بفريق Operazione Nostalgia Legends.
وستقام المباراة في 2 أيلول - سبتمبر على ملعب "أرتيميو فرانكي" في فلورنسا، حيث سيعود باتيستوتا إلى المكان الذي صنع فيه الجزء الأبرز من مسيرته وتحوّل إلى أحد أكبر رموز النادي.
وأعلن فيورنتينا عودة هدّافه السابق برسالة خاصة جاء فيها: "مرّة أخرى... باتيستوتا، فلورنسا، فرانكي. يعود إلى المكان الذي أصبح فيه أسطورة".
ولعب المهاجم الأرجنتيني مع فيورنتينا بين 1991 و2000، وخاض معه تجربة امتدت حتى الهبوط إلى الدرجة الثانية عام 1993 ثم العودة سريعًا إلى اولى، قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم الكرة الإيطالية في التسعينيات.
وسجّل باتيستوتا 207 أهداف بقميص فيورنتينا، بفارق هدف واحد فقط عن الرقم القياسي التاريخي للسويدي كورت هامرين، كما قاد الفريق إلى التتويج بكأس إيطاليا موسم 1995-1996، أول ألقاب النادي بعد انتظار دام 20 عامًا.
 

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رياضة

كرة القدم

فيورنتينا

غابرييل باتيستوتا

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